Se va "Kiko": El actor Carlos Villagrán abandona el personaje para siempre

La noticia puede no simpatizarle a muchos, pero el actor mexicano Carlos Villagrán ya no volverá a vestirse como su clásico personaje 'Kiko' (inicialmente 'Quico', pero se vio obligado a cambiarle el nombre por disputas legales). Después de décadas de lucir su traje negro, medias altas, zapatillas y gorro de marinero, anunció que dejará en el pasado de manera definitiva al niño rico de la vecindad del 'Chavo' para dedicarse a otros proyectos.Su hijo, Ángel Villagrán, confirmó el adiós al recordado personaje porque ya no era creíble ni siquiera para los niños. "Incluso los pequeños al verlo se extrañaban, porque lo recuerdan más joven, como en los programas", dijo en declaraciones a 'Notimex'.Ahora, el actor que estuvo más de 20 años distanciado del creador de 'El Chavo del 8', Roberto Gómez Bolaños ('Chespirito'), por una disputa en torno a los derechos de autor del personaje, se dedicará a otros proyectos en los que se presentará con su nombre."Está feliz con esta nueva oportunidad", señaló su hijo, en referencia a un proyecto en Brasil, donde interpretará al director de una escuela. "Mi padre disfruta de esta nueva etapa", siguió Ángel Villagrán, aunque reconoció que para el artista mexicano no fue fácil abandonar a su "entrañable personaje" de 'Kiko', al que hizo durante décadas y llevó por toda América Latina con su circo.

A lo largo de sus apariciones junto a 'El Chavo del 8', 'Quico' dejó gran cantidad de expresiones muy particulares: "Cállate, cállate, que me desesperas", "No me simpatizas", "Me doy", "¡Chusma, chusma!" o su característico llanto son algunos de los clásicos de este personaje que, desde ahora, solo se podrán escuchar en las viejas grabaciones. Fuente: (RT).-