Las confesiones íntimas de Sabrina Ravelli

El mejor escenario para el amor es el que tiene una luz tenue y muy buena música de fondo". Firma: Sabrina Ravelli. De esta manera, la voluptuosa morocha confiesa qué situaciones ella considera que se deben dar cita en una noche romántica.



Pero más allá de esa postal, siempre latente en cuanto a desborde de sensualidad, ¿cuántas Sabrina Ravelli habitan su propio cuerpo? En concreto, sabemos que la vedette, modelo y actriz ha pasado etapas importantes de su vida en la populosa barriada de Villa Pueyrredón. Limita con Villa Urquiza, al noroeste; con Agronomía, al sudeste y Villa Devoto, al suroeste. Los libros sostienen que el barrio fue, originalmente, consecuencia de los asentamientos de los trabajadores de la planta textil Grafa (industria emblemática de nuestra historia), donde hoy se encuentra ubicado un importante hipermercado. Ese barrio ha tenido particular incidencia en la formación de esta bella muchacha vinculada al efecto mediático. Sin embargo, será tarea nuestra la de sacar las capas de la fruta para que nos pueda mostrar su verdadera esencia.



-¿Cómo es tu familia?

-Parecida a las de antes. Hay cariño y contención permanente. Realmente, le estoy muy agradecida a mi familia, me apoyaron en momentos muy complejos. En definitiva, formamos parte de una estructura muy tana. Mis padres son contenedores, siempre atentos a nuestro universo personal. Mis hermanos, muy compinches, más que hermanos, amigos. También están mis tíos y primos que conforman un mundo especial de afectos.



-La infancia, inevitablemente, nos marca de una manera total.

-A mí me sucedió y estoy muy feliz. Hay situaciones entrañables en esta etapa.



-¿Qué cosas recordás de ese entonces?

-Desde ir a la colonia durante mi infancia, todo lo que tenía que ver con los preparativos de las vacaciones, el armado de las valijas y también los sueños, las expectativas. Algo así como una historia para descubrir. Cosas que una iba conociendo de la vida con el paso de los años.



-¿Te seguiste viendo con tus compañeras del colegio?

-Con todas, no, sólo con algunas. Es que creí necesario conservar el espíritu de la amistad, es un factor para mí fundamental.



-Tus padres te apoyaron desde chica en este universo del espectáculo

-Lo hicieron sin ninguna traba. Mi mamá me acompañaba a los castings desde los 4 años. Estuve en el "Patinando", el "Bailando", a los 12 fui modelo y a los 15 ya definí que lo que quería lograr, en forma definitiva, era ser actriz. Para eso me dediqué a estudiar en la escuela de Raúl Serrano, que me dejó una experiencia muy efectiva.



Cosas del corazón



-Pasemos ahora a temas más íntimos. ¿Qué sensaciones te quedaron en cada experiencia en el amor?

-Siempre que elegí a la persona indicada, me sentí muy bien, por otra parte, cada pareja me dejó una enseñanza y no me arrepiento de nada. Si determinado camino a recorrer es el que decidí, reitero, estoy feliz mientras dure.



-Fuiste víctima de la violencia y del maltrato.

-Sí, pero, por suerte, mucha gente me contuvo y ayudó a salir de esa crisis. Cuando alguien me lastima, trato de reponerme.



-¿Cómo fue tu debut en el sexo?

-Fue una relación especial que tuve a los 18 y se extendió durante casi dos años. Él era asistente del coordinador de mi viaje de egresados y la química se dio de manera muy rápida. Después de tener ese encuentro me regaló un ramo de rosas y me dijo que me había convertido en mujer, un tierno.



-¿Es posible la fidelidad?

-De mi lado sí. De lo contrario, yo trato de estar sola.



-¿Te gusta la convivencia?

-Sí. Compartir muchas cosas y estar atento a las preocupaciones del otro, es algo lindo. De acuerdo a mi modo de ver las cosas, la convivencia siempre es buena. El nido debe estar lleno de amor.



-¿Vivís muy pendiente de tu encanto y tu belleza?

-Honestamente, no me doy cuenta de mi supuesta belleza así como tampoco de mi sensualidad. Todo depende de cómo ha sido educada una y, en este sentido, te puedo decir que soy de cuidar mi físico, pero no me paso todo el día frente al espejo. Soy la que soy, en el escenario y en el supermercado. Mi autoestima es la normal.



-¿Qué opinás de la relación de pareja abierta?

-No coincido para nada. Conmigo este sistema no va.



-¿Sos autocrítica?

-Sí, lamentablemente. Debería aprender a valorarme más.