El entrerriano Bou le contó a Mirtha lo que su mamá le pidió antes de morir

La conductora Mirtha Legrand se da el gusto cada vez que invita a algún jugador de Racing, club del cual la diva es fanática. Esta vez se sentó a la mesa el goleador entrerriano Gustavo Bou, que se encuentra haciendo pretemporada en Mar del Plata.Pero además de hablar de su presente futbolístico, el delantero hizo emocionar a todos cuando contó su historia de vida y lo que le dijo su madre antes de morir.Bou se había ido de Concordia a los 14 años y llegó a Buenos Aires, al año siguiente sufrió un duro golpe cuando murió su mamá a los 54 años, pero antes de fallecer le pidió una cosa."Tenía cáncer, luchó mucho pero no pudo. Yo le dije que si le pasaba lo que no queríamos no iba a tener fuerza para seguir adelante, me dijo que peleara hasta el final para cumplir el sueño de jugar al fútbol", contó y agregó que "dejé de jugar por un mes, hasta que un día me levanté llorando, salí a la puerta y ahí hablé con mi papá, me di cuenta que a pesar de extrañarla él seguía haciendo todo por nosotros", dijo Bou ante la atenta mirada de todos.