Tiene tres hijos y a cuatro meses de su último parto muestra su lomazo

Siempre capturando momentos mágicos @nicolas_paladini ?????? Una foto publicada por Rocio Guirao Diaz (@rocioguiraodiaz) el 15 de Ene de 2017 a la(s) 10:54 PST

?? @dakotabsas Una foto publicada por Rocio Guirao Diaz (@rocioguiraodiaz) el 13 de Ene de 2017 a la(s) 1:46 PST

??? Una foto publicada por Rocio Guirao Diaz (@rocioguiraodiaz) el 12 de Ene de 2017 a la(s) 7:44 PST

??? Una foto publicada por Rocio Guirao Diaz (@rocioguiraodiaz) el 12 de Ene de 2017 a la(s) 4:07 PST

? ? @nicolas_paladini Una foto publicada por Rocio Guirao Diaz (@rocioguiraodiaz) el 10 de Ene de 2017 a la(s) 4:25 PST

Tanto tanto ?? Una foto publicada por Rocio Guirao Diaz (@rocioguiraodiaz) el 9 de Ene de 2017 a la(s) 10:39 PST

Tenes calor y vos tipo ??? Un vídeo publicado por Rocio Guirao Diaz (@rocioguiraodiaz) el 8 de Ene de 2017 a la(s) 3:38 PST

???? Una foto publicada por Rocio Guirao Diaz (@rocioguiraodiaz) el 6 de Ene de 2017 a la(s) 3:16 PST

??? Una foto publicada por Rocio Guirao Diaz (@rocioguiraodiaz) el 2 de Ene de 2017 a la(s) 3:26 PST

@labikineriaoficial @elida.swimwear Ph @caro_suki Una foto publicada por Rocio Guirao Diaz (@rocioguiraodiaz) el 30 de Dic de 2016 a la(s) 10:44 PST

?? Una foto publicada por Rocio Guirao Diaz (@rocioguiraodiaz) el 28 de Dic de 2016 a la(s) 9:14 PST

Rocío Guirao Díaz (32) es madre de tres hijos: Aitana (7), Indio (5) y Roma (4 meses y medio). Por estos días, la modelo luce una figura impecable, que no ofrece huellas del embarazo.Curvas delineadas y hasta abdominales marcados. Dueña de una genética inigualable, la rubia también se tomó el trabajo de volver a entrenar apenas su médico le dio la libertad de hacerlo. Sábados, domingos, con tal de recuperar su figura, no había feriados ni días de descanso que valieran. Otro de los secretos de Guirao Díaz es la alimentación. Las frutas y verduras son parte fundamental de sus comidas. En el cajón de su heladera nunca faltan estos productos en todas sus variedades para cuando el hambre ataca. Su único permitido, su perdición, es la chocotorta. Otra de las claves, por si está tomando nota, es hidratarse con agua, nada de alcohol o bebidas con azúcares. Su marido, el empresario Nicolás Paladini (37) tampoco se queda atrás.Él también le da duro al gimnasio y juntos hacen una dupla explosiva. A tal punto, que en Punta del Este son una de las parejas más atractivas. En esto de cuidarse, a la rubia no le gusta exponerse demasiado al sol, pero las altas temperaturas la obligan a bajar a la playa desde el exclusivo lugar donde están parando, en José Ignacio. Alejados de la multitud, eligieron un lugar tranquilo, donde el ruido de las olas rompiendo en la costa es lo único que se escucha. A propósito y volviendo a su cuerpo tallado a mano, perdón por la insistencia, por supuesto que en plenas vacaciones no abandona la actividad física. Se levanta temprano y va a entrenar al gimnasio del lugar en el que están.Esplendida y renovada, disfruta del gran año que se fue y celebra por lo que vendrá. "La verdad es que tuve un año bárbaro, con la llegada de Roma, que nos llenó de amor. Este año decidí no pedir nada, solamente agradecer". En su vida, la familia ocupa un lugar preponderante. Es muy protectora de los suyos y sus hijos son la luz de sus ojos. Apasionada de la maternidad, no descarta volver a lucir una pancita. "Hoy diría que tengo ganas de agrandar la familia, pero como me gusta dedicarles mucho tiempo a los nenes, eso me hace dudar de buscar el cuarto. Soy muy obsesiva de mis hijos y sólo me dejo ayudar por mi mamá en la crianza. Hoy en día priorizo darles mucho tiempo a ellos. De hecho, voy a volver a trabajar, pero sólo donde pueda llevar a Roma conmigo, al menos hasta que deje de tomar la teta".