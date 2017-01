Chano dijo que se internó "por voluntad propia"

"Queridos amigos, medios y seguidores: Antes que nada quiero agradecer muchísimo su preocupación en cada mensaje, palabra de aliento y buenos consejos de parte de todos ustedes. Les cuento que el Sábado 14 a las 12 hs. aproximadamente me interné voluntariamente en el Sanatorio Cantegril de Punta del Este por precaución y debido a que no me sentía muy bien". Así arranca el mensaje que Chano Moreno Carpentier envió a varios medios para informar sobre su estado de salud.



"Considerando la internación que tuve pocos días atrás en Buenos Aires me pareció lo más prudente. Gracias a Dios me siento muy bien y me encuentro en óptimas condiciones médicas y en camino a Baires. Les mando un beso a todos y espero no volver a preocuparlos", cierra el comunicado.



El ex Tan Biónica permanecía internado en esa clínica desde el sábado a la madrugada, luego de asistir al cumpleaños que Pampita Ardohaín organizó en un boliche de Punta del Este. Nunca trascendió un parte médico oficial que informara sobre las razones de su hospitalización, a pesar de que su abogado, Gabriel Iezzi, escribió en su Twitter que estaban a la espera de un informe.



Chano había pasado el Año Nuevo internado y había recibido el alta el 3 de enero, 11 días antes de este nuevo incidente. En esa oportunidad, el artista había sido llevado de urgencia el 30 diciembre al Sanatorio Finochietto, de Recoleta, con un cuadro de "cefalea intensa, deshidratación, excitación psicomotriz, hipertensión arterial y confusión". Estuvo cuatro días en terapia intensiva hasta que lograron estabilizarlo.