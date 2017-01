Fantasías de Silvina Escudero: "Si fuese hombre me gustaría Noelia Marzol"

Las morochas en el back para @revista_pronto #Mulata #mibeba #amor Una foto publicada por Silvina Escudero (@escuderosilvina) el 13 de Ene de 2017 a la(s) 7:18 PST

Ocupada siendo feliz ? #Feliz #playa #bikini #luzdemar @luzdemaroficial #hoyteatro #elmundomagicodemaite #teatrovictoria Una foto publicada por Silvina Escudero (@escuderosilvina) el 11 de Ene de 2017 a la(s) 8:52 PST

Últimas horas del 2016... haciendo únicamente actividades para ser aún más feliz ????????????? #wake Bikini @rincondemoda_showroom by @pametropia @lagunaazulwakepark Una foto publicada por Noelia Marzol (@noeliamarzolok) el 31 de Dic de 2016 a la(s) 4:22 PST

Lunes libre... la recompensa por trabajar fines de semana #placeres Bikini @rincondemoda_showroom by @pametropia Un vídeo publicado por Noelia Marzol (@noeliamarzolok) el 2 de Ene de 2017 a la(s) 9:01 PST

Silvina Escudero estuvo en El Show del Espectáculo, el ciclo que conduce Ulises Jaitt por Radio Pinamar FM 100.7, y dejó declaraciones picantes. La bailarina, además, contó que hace una semana habló con Matías Alé y su madre.Consultada sobre si le gustaría estar en Bailando por un Sueño, Escudero dijo: "Todavía no me convocaron pero me gustaría ser jurado en el Bailando 2017, me gustaría que haya una bailarina para que de devoluciones más técnicas a los participantes", sostuvo.Luego, habló de Matías Alé, su ex, y reveló que volvió a hablar con él. "Lo que le pasó no estuvo bueno. Hablé con él hace una semana y con la mamá, hay personas que no ayudaron a su alrededor", aseguró.La bailarina también se sometió a un ping pong de famosos. "Entre Andrea Rincón y Aníbal Pachano, me quedo con Andrea porque le pone esfuerzos para salir de las adicciones".Entre sus ex parejas, eligió a Lucas Velasco, quien actualmente vive un romance con María del Mar Cuello Molar, ex de Alé. "Entre Lucas Velasco y Martín Amestoy me quedo con Lucas Velasco", dijo.Por otro lado, Escudero negó estar vinculada sentimentalmente al Pollo Álvarez. "Con el Pollo Álvarez no tenemos una relación, no soy amiga del pollo pero me llevo muy bien".En un momento, la sensual morocha se puso hot y reveló aspectos de su intimidad. "Uso culote para dormir", arrancó diciendo, para luego admitir que "si fuese hombre me gustaría Noelia Marzol, es una bomba".