La diosa del clima hizo catarsis luego de que le adjudicaran un video prohibido

María Sol Pérez (23), la diosa que informa el clima en Sportia, el noticiero de las mañanas de TyC Sports, sufrió la difusión de un falso video prohibido que comenzó a viralizarse como si fuera ella la protagonista, algo que ya había padecido el año pasado.En diálogo con, la rubia hizo su catarsis: "Estoy cansada ya de estas cosas. Jamás me grabé ni me grabaría. Además, ya lo aclaré el año pasado, publiqué las fotos y todo para demostrar que no era yo. Y ahora que tengo un poco más de popularidad, vuelven con esto", agregó furiosa.Consultada por su estado de ánimo, la exparticipante de Combate reveló: "No saben la gravedad de algo como esto. Yo tengo familia, tengo una vida. Y no quiero que me vinculen con estas cosas. Parece que ahora la idea es pegarme a mí. Hasta filtraron mi número de teléfono celular".Soltera tras separarse de Jeremías Ugo Carabelli, futbolista de Chacarita, Sol Pérez había regresado de sus vacaciones en Florianópolis con las pilas recargadas para afrontar el 2017. Y tendrá que ponerle buena cara al mal tiempo.