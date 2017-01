Graciela Alfano: "Mis videos eróticos tenían que ir a la facultad de medicina"

Graciela Alfano volvió a Villa Carlos Paz después de varios años sin actuar y revolucionó la ciudad cordobesa. En las redes sociales, comparte fotos y videos muy sensuales en la pileta o desnuda en su habitación.Con su lengua filosa, la actriz de "Los Corruptelli" también despierta ratones y habló de los videos eróticos de las famosos que se filtran en internet. "No hago videos, hubo una época en la que me divertí y los hice, y las fotos que me puedo sacar todavía. Mis videos eróticos tenían que ir a la facultad de medicina", afirmó pícara en diálogo con "Bien Arriba" por Radio 10.Además, Alfano confesó cómo mantiene la sexualidad a la distancia con su pretendiente estadounidense: "En Facetime me veo horrible, hablar por la compu no me gusta, no me veo linda. Tengo un celular encriptado para que hablemos. Me dio un teléfono maravilloso que no tengo que poner un peso".Adelanto que el 8 de marzo viajará para pasar unas vacaciones en la casa que el afortunado tiene en Aspen y reveló: "Tiene 68 años y cumple 69. Es abuelo y viudo".