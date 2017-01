Marian Farjat y Verónica Ojeda, protagonistas de escandaloso enfrentamiento

La pelea menos esperada del verano tiene como protagonista al teatro infantil. En Mar del Plata, Marian Farjat enfrentó a Verónica Ojeda, la ex de Diego Maradona.

Ambas mujeres protagonizan obras dedicadas a los más chicos y, lejos de dar el ejemplo, se pelearon en plena vía pública y ante las cámaras de televisión de Infama (América). La ex Gran Hermano había tildado a Ojeda de "estatua de la libertad", por considerar que es un poco "dura" a la hora de bailar sobre el escenario en su show El duende guardián 2. Entonces, cuando la ex de Maradona vio que en la puerta del teatro estaba Farjat la increpó: "Acá estamos. Viniste a mi teatro a hablar de mí y quiero que me pidas perdón públicamente por lo que dijiste de mí"."Yo te voy a pedir perdón. Es verdad que fue un chiste que se fue de las manos. Es algo que dije de la estatua de la libertad, pero siempre hablo con humor", respondió Marian que estaba promocionando su espectáculo Había una vez.La respuesta no convenció a Ojeda, que remató: "Primero y principal, me parece que no podés hablar de mí de esa manera, sabiendo quién te trajo a este teatro y a hablar con el productor. Yo te ayudé un montón, para que sepas. Sólo quiero que pidas perdón y que digas que te arrepentiste de todo".Las muchachas siguieron discutiendo, la madre de Diego Fernando le dejó en claro que nunca fueron amigas, le reprochó su ayuda y abandonó el movil enojada. La ex de Brian Lanzelotta siguió y la trató de desubicada.Sin embargo, las cámaras del ciclo que conduce Denise Dumas y Pía Shaw la siguieron a Ojeda hasta su camarín donde enojada siguió despotricando contra la ex Gran Hermano y hasta pidió que la echen.