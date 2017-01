Soledad recuerda a Guarany: "Todos buscábamos su palabra, su consejo, su guiño"

"Todos buscábamos su palabra, su consejo, su guiño", dijo la Sole al recordar con mucho cariño al maestro Horacio Guarany.El de este viernes 13 no fue un día cualquiera. La muerte de Horacio Guarany no podría pasar inadvertida para nadie en el mundo del folklore. Tampoco para Soledad, que este sábado celebra sus 20 años del debut en el festival de Jesús María, como el verano pasado los celebró en Cosquín."Siempre ha sido muy generoso conmigo", dijo Soledad a, y recordó el año en que lo conoció, en 1997 en El Arañado. "Compartimos unos cuantos vinos en la casa de César Isella. Fue un tipazo, más allá de su obra, muy generoso. Nacha Guevara escribió que fue el mejor compañero del exilio".Soledad agregó que era "muy ocurrente, siempre tenía algún chiste... y las mujeres a veces se enojaban. Estaba en un lugar que es para los intocables, en un lugar de impunidad total que es lógico para quien ha vivido todo".Antes de aquel Luna Park, dijo que ella había preparado un guion, armó la lista de temas, y le explicó cada paso de la noche. "Creía que no me estaba escuchando, y no sabía si iba a salir bien o mal. A la noche dijo cosas maravillosas, sacó poemas de donde no había. Me sentí chiquitita. Siempre me pareció que era más joven que todos nosotros".Salteñita de los valles, Por las costas entrerrianas, El Chúcaro. "Como artista podría elegir esas canciones, pero como persona muchas más de sus canciones. Siempre canté canciones suyas, como Carta a un amigo o Nada tengo de ti, pero era un tipo difícil de reversionar. Nunca las versiones serían tan genuinas".

20 años

Para esta noche, cuando la Sole celebre sus 20 años en el festival tendrá pensado renovar los saludos como cada año. "Siempre hacemos algún tema suyo. Porque, además, siempre me siento en deuda con él. Siempre agradecí que sus canciones me hayan ayudado. Mi homenaje va a estar siempre, siempre le dije que merecía otra valoración en general".Soledad siente que a veces no hemos sido justos con Guarany, cuando el personaje le ganó al artista. "Si él le escribe al vino también es porque su papá cuando se tomaba una copita se volvía más cariñoso. Todo tiene un porqué".Su gran noche en Jesús María fue en 1998, pero el año anterior fue una de las protagonistas de la noche joven, que cerraron Los Nocheros. Aquel martes 13 lo recuerda con mucho cariño. "En ese momento no me di cuenta de lo que ocurría. Me doy cuenta de lo importante que fue, en la primera vez que se suspendía la doma"."Me enorgullece aquel momento. Agradezco todo lo que me pasó en estos 20 años, pero además pienso en el hoy y en superarme día a día. Todo me lleva a sentirme orgullosa de mantener una carrera. Soy exigente conmigo y mi público también".En ese largo camino fue muy criticada muchas veces, pero Sole dice que nunca estuvo buscando qué decían de ella. "Las cosas buenas o malas igual llegaban. Muchas me han ayudado a crecer. Las razones de las críticas son diversas. Sabina decía que para un cantor todo es injusto, lo bueno y lo malo. Lo importante es que yo sienta que lo que hago me gusta, y hacerlo con dignidad".