Conmoción: Una Miss Italia fue desfigurada con ácido por su ex novio

El último martes, la modelo italiana Gessica Notaro fue atacada, presuntamente por su ex novio, y rociada con ácido. La joven de 28 años se encuentra internada en el Hospital de Cesena con pronóstico reservado, y con su ojo izquierdo muy comprometido.La mujer, que fue finalista de Miss Italia en 2007, estaba ingresando a su casa cuando su ex pareja, Edson Tavares, la habría atacado con un compuesto ácido que le provocó graves heridas en su ojo, cuello, busto y piernas.Notaro reconoció a Tavares como el agresor, por lo cual el hombre originario de Cabo Verde fue detenido por la policía. Sin embargo, él asegura que no tuvo nada que ver con el episodio.Gessica estaba retirada de las pasarelas porque ahora trabajaba como adiestradora de delfines en el Acuario de Rimini. Su relación con Tavares duró alrededor de dos años, convivencia mediante. Pero una vez que ella decidió poner punto final a la pareja, su ex la habría acosado con mensajes y llamados, según ella misma denunció.