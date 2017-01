Nancy Pazos y sus fotos prohibidas: "Me súper eroticé y me la recontra banco"

A una semana de la aparición de las fotos en topless, Nancy Pazos volvió a hablar del tema en DDM, con la conducción de Ángel de Brito. Y a pesar de que es un tema que quiere dejar en el olvido, la periodista sorprendió con una frase. "La pasé re bien, me súper eroticé y me la recontra banco", aseguró."Me asesoré con un especialista en informática pero además estoy buscando un abogado porque algunos medios titularon con mal gusto, y esos comentarios hacen mal", aclaró Pazos. Además, contó que tras el primer análisis del especialista informático, "todavía no está confirmado que se hayan subido desde mi celular".