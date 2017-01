El nuevo suegro de Cristiano es argentino: Conozca la novia del portugués

Las raíces argentinas ingresaron a la familia de Cristiano Ronaldo. No, no tiene nada que ver con Lionel Messi. El padre de Georgina Rodríguez, la nueva novia del portugués, es argentino. Sí, el flamante ganador del premio al mejor jugador del mundo tiene un suegro "Gaucho", que fue futbolista, que pasó por Racing y al que apodaron Menotti en sus años como entrenador de un club español.Se llama Jorge Rodríguez y es de Avellaneda. Si bien no hay registros de sus días en la Academia, los medios españoles aseguran que pasó por las divisiones inferiores del club. No tuvo una carrera tan exitosa como futbolista, por eso se fue en 1984 a vivir al pueblo español Jaca en busca de mayores oportunidades. Al poco tiempo, se relacionó con el club del pequeño pueblo: Club Jacetano de Fútbol de Primera División Regional. Gracias a una de las estrellas del equipo, en 1985 se convirtió en el entrenador del primer equipo. Duró un año, aunque regresó entre 2006 y 2007 como asistente técnico."Era muy amigo de Galindo, el mejor jugador del equipo, y entiendo que llegó al club por eso. Y ya en 2006 hizo una suplencia. Tener un técnico venido de fuera fue un éxito para el Jacetano. Sabemos que Rodríguez venía del Club Racing de Avellaneda de Argentina. Ese primer año (1985) lo hizo bien y todos estaban contentos con él", le contó el actual presidente del club, Oscar Bara, al diario Perfil en diciembre del pasado año, cuando se hizo público el romance entre Georgina, de 21 años, y Cristiano Ronaldo, de 31.¿Cómo era el suegro de CR7 en aquellos tiempos? "Un hombre con muy buen sentido del humor, muy divertido. Bien argentino. Yo igual lo crucé poco. Pero me acuerdo de que su apodo era 'Menotti' por su parecido físico con el técnico de la selección argentina que ganó la Copa del Mundo en 1978 -César Luis Menotti-. Cuando Georgina era chica la traía al club. A ella le encantaba", cierra el dirigente del equipo de Jaca, una localidad de 13 mil habitantes.Jorge se casó con una española, con quien tuvo a Georgina. Él dividía su tiempo entre la familia, el fútbol y su trabajo como gerente de un hamburguesería. Pero en los últimos años, desapareció de la escena pública: "Hace dos años que no se lo ve por acá. Su mujer falleció hace unos seis años en un accidente de tránsito y a partir de ahí mucho no se supo. De Georgina, tampoco porque se fue a Madrid".Según la revista Hola, CR7 y Georgina se conocieron en el local de Gucci, donde ella solía atender al futbolista cada vez que iba a buscar ropa. Charla va, charla viene. Mensaje va, mensaje viene. Y así nació el amor. Ella ya se muestra junto a la familia del portugués y hasta se la suele ver en el palco del Santiago Bernabeu cuidando al pequeño hijo del N°7. Las raíces argentinas ya forman parte de la familia de Cristiano Ronaldo. Fuentes: (Perfil y Hola).-