Flavio Mendoza conoció a la mujer que llevará a su hijo en la panza

Este año promete ser uno de los mejores en la vida de Flavio Mendoza. En el plano laboral, su nuevo espectáculo -Mahatma- se convirtió en pocos días en el show más exitoso de Villa Carlos Paz. También está a punto de estrenar, como director, otra versión de Stravaganza en Buenos Aires.



Pero es la vida emocional la que le dará la sorpresa más linda. Flavio ya tiene todo listo para convertirse en padre, gracias al sistema de alquiler de vientre.



"Antes de viajar a Córdoba estuve en Miami, donde vive la mujer que llevará a mi hijo en su panza", contó el artista a La nación. "La conocí, es americana, tiene dos hijos y me dijo que no sólo hace esto por la parte económica; ella quiere ayudar a otras personas a tener hijos".



El médico que ayudará a Flavio a concretar el deseo de ser padre, es el argentino Fernando Akerman, el mismo con el que la periodista Marisa Brel tuvo a su segundo hijo, Timoteo. El procedimiento está avanzado ya que en ese viaje, Flavio dejó la muestra de esperma con la que se hará la inseminación artificial. "Fue una situación rara", confesó él. "Pero bueno, estoy tan ilusionado que no me importó. Muero por ser papá, tener un hijo. . . Es lo que más quiero en este momento".



Antes de tomar esta decisión, Flavio intentó adoptar un niño. Se anotó para eso, pero las instancias legales y protocolares para lograrlo terminaron cansándolo. "Me sentía un delincuente por todas las cosas que me preguntaban y la desconfianza con que me trataban. Yo entiendo que entregarle un chico a alguien es delicado, pero creo que tendría que ser más sencillo el trámite. Igual, no lo descarto para más adelante. Quizás cuando me vean como papá, les cueste menos pensar estoy preparado para criar un hijo."



De todas formas, la idea de tener un bebé con su ADN, le gusta mucho. Hasta tiene nombres pensados para nena y nene. "Estoy feliz. Todos me preguntan cómo voy a hacer con el trabajo, mis dos perros. . . Pero yo sé que voy a poder. Tengo tantas ganas que voy a poder con todo."