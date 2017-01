Claudia Ciardone posó en bikini y apuntó contra Mónica Farro

Foto 1/7 Crédito: Teleshow Foto 2/7 Crédito: Teleshow Foto 3/7 Crédito: Teleshow Foto 4/7 Crédito: Teleshow Foto 5/7 Crédito: Teleshow Foto 6/7 Crédito: Teleshow Foto 7/7 Crédito: Teleshow

Claudia Ciardone habló de Aníbal Lotocki, el cirujano que operó a su amiga Gabriela Trenchi, quien diez días después quedó en terapia intensiva en el Sanatorio de Los Arcos. "Es un asesino en potencia, lo quiero ver preso para toda su vida", lanzó en el "El Show del espectáculo", el ciclo que conduce Ulises Jaitt por Radio Pinamar FM 100.7



"Metía materiales en el cuerpo que están prohibidos, hizo abandono de persona, no es cirujano plástico y operaba en un lugar que no estaba habilitado", agregó.



Por otro lado, consultada sobre la defensa que hizo Mónica Farro a Lotocki, Ciardone disparó: "Cada uno atenta contra su vida como más le parezca, si sigue atendiéndose ahí es cuestión de tiempo que le estalle el cuerpo. En unos años la vamos a ver llorando por los rincones".



La actriz y modelo opinó de "Showmatch": "Lo vi poquito al Bailando, miré mucho Netflix. No me gustó que haya ganado Pedro Alfonso, no era mi candidato, quería que gane el Polaco o en todo caso Charlotte Caniggia, es muy espontánea como Susana Giménez".



La modelo y actriz posó para Teleshow en Carlos Paz. Se encuentra trabajando en la comedia "Citas Peligrosas", en el teatro Candilejas 2. Además, está en pareja con un empresario de 46 años.