Iliana Calabró reveló que perdió su embarazo en noviembre

Iliana Calabró confirmó que perdió un embarazo que ya llevaba algunas semanas de gestación.



Si bien reconoció alguna vez que tenía un atraso y hasta confesó sufrir mareos, la noticia nunca llegó a confirmarse. Sin embargo, ahora se supo que no se trató de una versión. "¿Si seguimos siendo dos? Sí. Nos habíamos ilusionado. No lo buscamos, eh, pero teníamos ilusiones. Pero bueno, no tuvo que ser", manifestó Iliana.



"Igualmente, me parece que a esta edad, con cinco hijos que tenemos entre los dos, disfrutamos de eso, de lo que sembró cada uno en ellos", agregó la vedette, quien también confirmó que la pérdida se produjo en noviembre.



"Tuvimos un mal momento. Hubiera sido un milagro a esta edad", reconoció Iliana, quien pese a la triste noticia se mostró optimista y aseguró que ahora espera por la llegada de los nietos.