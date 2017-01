Gonzalo Heredia y Brenda Gandini esperan su segundo hijo

Él es actor, mantiene un bajo perfil y es considerado uno de los galanes más deseados por las argentinas. Ella también actúa, es una de las rubias más bellas del país, hija de una reconocida ex modelo y cuenta con un futuro prometedor en el medio.



Juntos, además de cosechar éxitos y extender sus carreras, formaron una hermosa familia y trajeron al mundo a su primer hijo, Eloy, de apenas 5 años. Pero la rutina de Gonzalo Heredia (34) y Brenda Gandini (32) está cerca de cambiar.



Sucede que la bella actriz estaría esperando su segundo hijo con el actor y galán de telenovelas. La noticia la dio a conocer el periodista Ángel de Brito este martes en su programa de El Trece, Los ángeles de la mañana.



"Tenemos una buena noticia. Van a ser papás nuevamente Gonzalo Heredia y Brenda Gandini. Brenda está embarazada de casi tres meses. La pareja está esperando su segundo hijo y está muy contenta con la noticia", señaló el presentador y ex jurado de Bailando por un sueño.



Por el momento, los actores no se refirieron a la llegada de un nuevo bebé en sus cuentas de las redes sociales. Por el contrario, la pareja continúa de viaje por Nueva York, ciudad en donde recibieron el 2017 junto al hermano menor de Brenda y su madre, la ex modelo Daniela Cardone.