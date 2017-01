Mónica Farro: "Se están pasando de la raya lo que es violencia de género"

A Mónica Farro no le interesa quedar bien con quienes bregan en contra de la violencia de género. Tras reconocerse víctima de esa violencia, en una entrevista exclusiva conen Mar del Plata, donde se luce en La Revista de Cocodrilo, fustigó a quienes se embanderan en contra de la elección reinas u otros tipos de certámenes de belleza.Yo que viví violencia te puedo decir que es una barbaridad lo que están haciendo porque si se quiere presentar en un certamen de belleza lo elige uno. No es que te obligan a ...Vos sabes a qué vas. Entonces, sería violencia yo que salgo con un conchero arriba del escenario, sería violencia ir a la playa en bikini. La moda es moda y no es violencia de género. Entonces, se están pasando de la raya lo que es violencia de género. Los que la vivimos sabemos lo que es la real violencia. Me parece que están distorsionando el tema para cualquier lado. Lo que uno elige no sé si es violencia. Un Reef (elección de Cola Reef, que para este año fue suspendido en Mar del Plata), no sé pero un certamen de belleza, que es algo glamoroso, estoy totalmente en desacuerdo con eso.Con los amigos y con la familia. Hablándolo todo el tiempo te lo sacás de encima. Es de esa forma cómo lo superé. Nunca fui al psicólogo ni me interesaría ir sino el enfermo que estaba conmigo. Superas todo cuando tienes gente que te quiere de verdad y escuchando. Cuando uno está dentro de la violencia no escucha.Es el amor que tienen muy pocos productores por este género tan hermoso y completo. La Revista requiere de una enorme inversión. No sólo es figuras deslumbrantes sino también todo un despliegue que involucra un gran vestuario, enormes escenografías, plumas y piedras. Todo esto le da un brillo y un esplendor que la gente sabe corresponder. Esta es la Revista que está funcionando en Mar del Plata más allá de que pueda haber otra (elíptica referencia a La Revista de Mar del Plata, de Carmen Barbieri, su ex jefa).Yo tuve la suerte de que, hace nueve años, me fue a buscar a Uruguay Gerardo Sofovich. Y nunca dejé de trabajar con los grandes desde entonces. Al caminito me lo abrí yo sola. He dejado de trabajar con Sofovich, he dejado de trabajar con otros grandes y he dejado de estar en programas de televisión pero mi nombre sigue vigente. Y eso es muy bueno. Soy la única vedette que hay en la Argentina, y a esto no lo digo yo sino la gente que lo reconoce en cada función y en la calle. Y eso es un halago como lo es también que me comparen con la gran Nélida Roca.