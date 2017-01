Silvina Luna se refirió a los rumores de romance con El Polaco

El rumor de romance entre El Polaco (29) y Silvina Luna (36), compañeros en Abracadabra empezó a rondar la zona de Villa Carlos Paz.



El cantante y subcampeón del Bailando 2016 dio una ambivalente respuesta al ser consultado por Luis Ventura: "Es una hermosa mujer, pero por ahora no pasa nada. ¿Si puede pasar algo en el futuro? Uno nunca sabe lo que puede llegar a pasar".



Sin embargo, Luna fue más tajante en diálogo con Infama: "Somos amigos, de verdad. La pasamos bien, estamos disfrutando de este éxito y nada más". La actriz agregó: "Tenemos buena onda entre todos, la pasamos bien pero nada más. Somos amigos y todo bien, de verdad. Es un divino pero no pasa nada".



Silvina que se separó en marzo de 2016 de Manu Desrets, con quien salió durante 4 años, no volvió a oficializar otra relación y cerró: "Estoy soltera, pero de verdad, cero con El Polaco".