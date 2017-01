Lanzoni fotografiada muy cerca de un hombre: "Vivo mi soltería"

Christian Halbinger es el nombre del hombre a quien todos señalan como el nuevo "novio" de Miriam Lanzoni.Juntos viajaron unos días a Punta del Este y luego regresaron a Buenos Aires. Hicieron compras en un supermercado, comieron en diferentes restó y según contaron sus amigos, ambos están "súper enganchados".Sin embargo, la actriz, en charla con Primicias Ya, desmintió que haya iniciado una historia de amor. "Es amigo. Lo estoy conociendo. Nada formal", expresó.Y agregó: "Todo nace porque nos vieron juntos en distintos lados. Pero no somos novios. Estuve en Punta del Este y ahora ya estoy en Buenos Aires. Pasé fin de año allá y me lo presentaron amigas. Estoy conociendo mucha gente"."Estuve con un grupo grande de amigos. El día que tenga una relación lo voy a contar. Vivo mi soltería. No estoy metida en una relación ni con él ni con nadie", reafirmó.Consultada por si el trascendido le generó un conflicto con su ex, Alejandro Fantino, Lanzoni afirmó: "Nosotros estamos separados en los mejores términos. No tuve que explicar nada. Además sé que él está con alguien y lo voy a respetar. Para el amor no hay tiempo. Solo uno sabe cuál es el momento. Yo sé que no es el momento. Después me podrán ver con alguien pero de ahí a encarar una relación formal hay un abismo".