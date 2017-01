Larissa Riquelme defendió con furia a su novio y ex futbolista de River

Un confuso episodio en el aeropuerto de México, que involucró al novio de Larissa Riquelme, el futbolista Jonathan Fabbro, desató un escándalo en mediático entre "la novia del Mundial" y una reconocida conductora de espectáculos de Paraguay, candidata a diputada y directora artística del canal Telefuturo, que tendrá un desenlace en la Justicia.Como es de público conocimiento, el ex River Plate fue demorado e incomunicado y según relató su abogado "fue tratado como un narcotraficante" por poseer cheques sin fondos.Al tratar el tema en el programa paraguayo "Teleshow", Norita Rodríguez, quien supo ser jurado del "Bailando" de ese país y tuvo su escandaloso paso por nuestro país cuando se dijo que había pasado un fogoso momento con varios jugadores de Boca Junior, disparó: "Si viajás, tenés que declarar todo lo que llevás, si no lo hacés es un delito. Y si te sujetan y te demoran tanto, sólo puede ser por dos cosas, porque encontraron algo dentro de tu cuerpo y están esperando que evacúes o porque tenés algo y no declaraste".Estas palabras enfurecieron a Riquelme, quien rápidamente pidió que se retracte de haber tratado de "mula" a su marido o, en caso contrario, iniciarían acciones legales en su contra.En este sentido, Larissa comentó: "No me interesa lo que diga. No existe, en una semana se olvidan de ella". Al parecer, la tensa relación entre las dos mujeres viene de larga data y se habría acrecentado con la supuesta desvinculación de Riquelme del nombrado programa para darle lugar a la bailarina paraguaya. Al respecto, afirmó: "Jamás tuve problemas, a mí nadie me sacó de ningún lado. Yo renuncié a `Teleshow` porque estoy viviendo en México. No vivo de un programa. Imaginate si yo, Larissa Riquelme, me voy a preocupar por algo que no es así".