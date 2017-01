El embarazo y el pedido de disculpas de Florencia Maggi a Matías Alé

La vedette, que vivió su pico de mayor popularidad al asegurar que esperaba un hijo de Matías Alé cuando él estaba internado tras sufrir un segundo brote psicótico.Florencia Maggi fue a Intrusos para dar su versión de los hechos. Tras ser acusada de haber inventado que esperaba un hijo de Matías Alé, la vedette asegura que su embarazo nunca fue una "movida de prensa", pero reconoce haber manejado mal el tema."Estoy acá para pedirle disculpas a Matías públicamente, me manejé súper mal en ese momento por estar desbordada, por lo que me estaba pasando, por el dolor. Yo no tendría que haber dado la noticia de esa manera", contó."Sostengo lo mismo porque fue así", agregó la rubia cuando le consultaron si su versión de los hechos coincide con lo que dijo meses atrás.