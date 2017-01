Beatriz Salomón tras el fallo judicial: "Mi teléfono no paró de sonar"

Beatriz Salomón ganó en primera instancia un juicio por una cámara oculta sobre su ex marido que le destruyó su vida familiar y profesional.Esta semana la vida de Beatriz Salomón volvió a cambiar para siempre. Igual que hace 12 años, cuando "en vivo" le hicieron ver una cámara oculta realizada a su ex marido, el cirujano plástico Alberto Ferriols, donde se lo veía y escuchaba en su consultorio médico ofreciendo descuentos a sus clientes a cambio de sexo. Cómo precisó a Infobae la propia Salomón, "entré al estudio de TV felizmente casada y salí divorciada".Hoy la justicia argentina en primera instancia falló a favor de la actriz, por una cifra millonaria que rondaría los 30 millones de pesos contra una productora de TV y un grupo de periodistas involucrados en la realización de la cámara oculta.En un diálogo telefónico, exclusivo y conmovedor, con Infobae, la actriz reveló los pormenores de aquella noche y cómo su vida familiar y profesional se "desintegraron" y por qué nunca volvió a ser la misma.-¿Cuál fue tu primera reacción cuando te enteraste del fallo?-Fue muy emotivo. No podía parar de llorar, no podía creer que se estuviera haciendo justicia después de 12 años. Yo creo que esto va a sentar un precedente en la Argentina, aunque hayamos ganado en primera instancia?-Se habla de un juicio millonario, con un cifra cercana a los 30 millones de pesos ¿Esto es así?-De la suma de dinero no quiero hablar porque esto es una primera instancia, y debo ser prudente. Seguramente esta gente va a apelar y esto va a llevar por lo menos un año más.-Guardás rencor por quienes hicieron la cámara oculta?-La gente que hizo esta cámara a mi ex me parece totalmente amoral, inmoral. Fue una cámara oculta innecesaria, donde "en vivo" me entero de la inclinación sexual que tenía mi ex marido. Para mí fue terrible que me mostraran eso ante las cámaras, sin ninguna contemplación.Nosotros (con Alberto Ferriols) llegábamos de Europa donde yo había estado con Marley y mi ex me había acompañado. Habíamos viajado por España, Italia y desde ahí fuimos a Rusia donde pensábamos adoptar un tercer hijo, un varón, porque mi ex tiene la doble nacionalidad?Empezamos a hacer los trámites y cuando regresamos explotó la cámara oculta. Y el proyecto de adoptar por supuesto también se terminó.-¿Durante este tiempo pudiste hablar con los responsables?-Ninguno de los involucrados jamas me pidió disculpas, al contrario, siempre negaron el hecho. Siempre dijeron que no sabían nada, que no sabían quien había dado la orden. Destruyeron un matrimonio, dejaron a mis hijas por segunda vez sin padre, ya que ellas son hijas del corazón.Cuando yo me caso con Ferriols felizmente enamorada, hice dos tratamientos para quedar embarazada y no pude. Y ahí decidimos adoptar. Ibamos a cumplir 6 años de casados; esa noche entré radiante al canal, ellos mismos me mandaron el remise para el programa. Entre casada y salí divorciada. Después de divorciarme de mi ex, en 2005, les inicié un juicio a todos los involucrados?y sufrí una discriminación laboral tremenda, que dura hasta el día de hoy.-¿Cómo pudiste seguir adelante con una vida que se te dio vuelta en una noche?-Mi motor para salir adelante siempre fueron mis hijas. Cuando ocurrieron los hechos, Noelia tenía 3 años y Betina todavía usaba pañales. Después con el tiempo ellas empezaron a tener su personalidad y a preguntar. Nunca les mentí en nada?les conté todo. Y hoy somos muy unidas.Durante este tiempo también sufrí la pérdida de tres personas amadas por mí: primero, mi hermana Isabel, más chica que yo. Después fue mi mamá que no soportó todo esto y después mi papá. ¡Fue terrible!-Cómo es hoy tu relación con tu ex Alberto Ferriols, 12 años después-En el presente es una relación que casi no existe. A las niñas las ve a veces?a veces las niñas no tienen ganas de verlo y cuando tienen ganas de ir obviamente yo no tengo ningún problema. Noelia tiene 15 años y Betina tiene 13.-Cómo sentís que reaccionó la gente al conocerse el fallo-Todo el mundo está contento desde que apareció esta noticia que sólo hemos ganado en primera instancia. Mi teléfono celular no paró de sonar, en el whatsapp tengo miles de mensajes y otros cientos de llamados de radios, programas de tv, revistas, noticieros?todo el mundo está feliz.Esta gente es muy odiada y no solamente me han hecho daño a mí, le han hecho daño a mucha gente. Por ejemplo, Aníbal Pachano salió a defenderme y Mario Pergolini le inició juicio. Por suerte Pachano se lo ganó. Beto Casella también salió a defenderme en su momento y Pergolini le inició juicio y por suerte Beto ganó. También Baby Etchecopar se portó muy bien conmigo.Tienen que pagar porque mas allá del dinero es un tema moral, un tema del alma, del corazón. El escarnio público es una cosa devastadora. La censura que sufrí durante todos estos años y el estrés han deteriorado mucho mi salud. Yo era una mujer alegre y feliz que sonreía constantemente ahora me he vuelto una mujer mucho más callada?más seria.