La venganza de Pico Mónaco tras el video que difundió Pampita

Pampita (38) y Pico Mónaco (32) ya no ocultan su amor como en los primeros meses de la relación, al contrario ahora son los primeros en difundir videos a través de sus redes sociales mostrando lo bien que están y cómo se divierten.Esta vez, el tenista publicó un video en Twitter con la "venganza" a su pareja que días atrás había difundido un video de él bailando en ropa interior, sin su autorización."Venganza. Parte 1", escribió Mónaco en su cuenta oficial de Twitter dejando en claro que su plan no está terminado. Además, compartió una grabación donde se lo ve intentando besar a Carolina Ardohain.Es que la revancha tiene que ver con transformar el tierno gesto de un beso en algo desagradable, ya que antes de besarla el tenista había comido arroz con ajo."Ahora sí... la venganza. Me comí un arroz con ajo infernal", se lo escucha decir previo a querer robarle un beso a Ardohain. A lo que la bella mujer advirtió: "Si me besás, te muerdo. ¡Sos un asqueroso!".Sin lograr del todo su cometido, Juan le hizo una clara advertencia a su pareja: "Toda la noche hasta mañana te voy a tirar el aliento".