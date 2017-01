Candelaria Tinelli habló de su polémico tatuaje en el cuello

Candelaria Tinelli se refirió por primera vez al tatuaje que cubre todo su cuello completamente de negro y que le valió numerosas críticas a través de las redes sociales. Esa técnica se llama "Blackout" y la hija del conductor de "ShowMatch" (El Trece) es una de las precursoras en usarlo en la Argentina.Candelaria tiene cubierto prácticamente todo el cuerpo con distintos diseños, pero el que se realizó en el cuello no tuvo tanta aceptación entre los casi dos millones de seguidores que tiene en Instagram.De todas maneras, Candelaria, que hace caso omiso de las críticas, dio más detalles sobre su último grabado. "Me lo hicieron con puntos para que quede más suave, porque está el cuello. De hecho, ahora está más gris, no está tan negro como en esa foto que impactó a todo el mundo. La técnica, el blackout, es con negro pintado, tipo todo pintado de negro, que queda espectacular. Se usa mucho afuera, acá no hay nadie que se lo haga".