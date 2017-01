Presentó nuevo novio y redobló la apuesta mostrando sus exuberantes curvas

#citaspeligrosas #teatro #candilejas2 #carlospaz ? de miércoles a lunes 22:30 hs Una foto publicada por Claudia Ciardone (@clauciard) el 4 de Ene de 2017 a la(s) 5:38 PST

Hace algunas semanas, Claudia Ciardone mostró a través de su cuenta de Instagram el tattoo que se hizo junto a su nuevo amor. Ambos, se tatuaron coronas con un único objetivo: jurarse amor eterno. Si bien la vedette le mostró al mundo el romántico diseño, no quiso hace declaraciones sobre su nueva relación.Luego de varias semanas jugando a las escondidas, las cámaras de Infama los encontraron juntos. Sin dudarlos dos veces, por primera vez, la vedette se animó a hablar sobre su nueva relación. Como si esto no furia suficiente, se abrazaron y besaron a la vista de todos. "Estoy a full, muy bien, más allá de que estamos hace poquito tiempo. Él me dice 'no digas esas cosas, la gente va a pensar que estás loca'. ¡Pero yo las siento!", dijo Claudia y agregó: "No es que le llame la atención, porque nosotros nos lo decimos todo el tiempo. Pero me dice que no lo diga en público porque nosotros nos entendemos, pero la gente va a pensar que no estamos bien"."Lo conocí por un amigo en común que nos presentó y bueno. A partir de ese día no nos separamos más. Fernando es la persona que estuve esperando durante toda mi vida. Es compañero, me escucha, me cuida, me protege. Tiene todo lo que yo necesitaba", le contó la vedette, que está protagonizando la comedia teatral Citas peligrosas, a las cámaras de Infama.Para sorpresa de muchos, Claudia contó que tiene muchísimas ganas de tener hijos con Fernando. Si bien recién comenzaron a salir, la vedette afirmó que su novio es el hombre de su vida y que está segura de que estarán mucho tiempo juntos.