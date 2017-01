Multaron a Tinelli por uso indebido de vehículos en playas uruguayas

Foto 1/2 Foto 2/2

Marcelo Tinelli está envuelto en un lío con la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) de Uruguay y la Prefectura de Maldonado, por unas fotos que salieron en todas las revistas. Las imágenes muestran a Tinelli y a miembros de su familia manejando un jeep en las playas uruguayas en su casa de José Ignacio.



Justamente esta semana, la Dinama empezó un operativo de control y fiscalización de vehículos que no cumplan con la ley y circulen en las playas, lo cual está prohibido.





El organismo hizo una investigación para determinar la fecha de las fotos para constatar si hubo una infracción por parte de Tinelli o no. El problema era que en el momento en que se tomaron las imágenes no había inspectores en la playa para constatar la infracción. Por eso, tuvieron que verificar fecha, zona y el número de personas que estuvieron involucradas.



Finalmente, el organismo multó a Tinelli. La suma que tuvo que pagar es de alrededor de 13 mil pesos argentinos. Según publicó el diario El observador, de Uruguay, el conductor se comunicó con la Dinama y se disculpó. Además, se puso a disposición del organismo para colaborar con la defensa y cuidado de las dunas.



Éste es el tercer año consecutivo que recibe una sanción por el uso indebido de vehículos en la playa.



El año pasado, fue multado por prefectura por circular en las playas de José Ignacio por alguien allegado a él. En 2015 habría pasado lo mismo y le habrían sacado la licencia al conductor.