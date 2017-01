Connie Ansaldi, furiosa por quedó afuera de "Bendita" y explotó en las redes

Yo ya no sé q hacer en este país con lo garca q es la gente con su palabra para con el trabajo ajeno.Me desespera.Q me sustraiga un alíen. — Connie Ansaldi (@connieansaldi) 2 de enero de 2017

Al final, tiene razón mi amigo @Facundo_Moyano . No hay un fucking sindicato q nos proteja y hacen con nosotros LO Q QUIEREN. Feudos. — Connie Ansaldi (@connieansaldi) 2 de enero de 2017

Connie Ansaldi quedó afuera del programa Bendita (Canal 9, a las 20.30) por razones aún desconocidas. La periodista iba a formar parte del panel del programa que conduce Beto Casella, algo que finalmente no ocurrió. "Yo ya no sé qué hacer en este país con lo garca que es la gente con su palabra para con el trabajo ajeno. Me desespera. Que me sustraiga un alien", tuiteó ayer la panelista, enigmática. Ángel de Brito confirmó que la habían bajado ¿temporalmente? del ciclo.Según pudo saber Clarín, a Connie no le dieron muchas explicaciones. Ya le habían confirmado la cochera y el horario en el que tenía que estar. Pero luego le avisaron que no iban a necesitarla. ¿El motivo? Le habrían dicho que ya había muchas mujeres en el programa.A principios de diciembre pasado, la panelista fue noticia porque iba a ser integrante de Bendita, una cara nueva y fresca para el caluroso verano. Hasta el mismo Casella, quien está de vacaciones, había anunciado al aire la incorporación. Pero ahora, un mes después, le avisaron "que no vaya".Desde el círculo del programa sostienen que nadie tiene muy claro qué es lo que pasó en el medio. Y hasta hoy, no se sabe qué pasará con ella. Desde su descanso, quien habría tomado cartas en el asunto es Casella, quien se enteró de la noticia por un mensaje de la periodista.Ansaldi acaba de cerrar un año con otra mala noticia: en medio de despidos en Ideas del Sur, se confirmó que Este es el show, el programa que integraba, no saldrá más al aire. Por eso su vínculo con Bendita era clave para ella durante el verano.