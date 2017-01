Dos diosas argentinas hicieron arder Punta del Este

Foto 1/7 Crédito: Caras Foto 2/7 Crédito: Caras Foto 3/7 Crédito: Caras Foto 4/7 Crédito: Caras Foto 5/7 Crédito: Caras Foto 6/7 Crédito: Caras Foto 7/7 Crédito: Caras

La temporada de verano comenzó a pura celebración para Barbie Vélez (22) y Candela Ruggeri (24). Lejos de la temporada teatral de Villa Carlos Paz, donde ambas protagonizaron obras el año pasado, viajaron a Punta del Este para recibir el 2017 y descansar tras un ajetreado 2016.



"Es mi primera vez acá y me encantó. Quería arrancar el año con buena energía y éste era el lugar indicado. Es un viaje de trabajo y placer. Este año decidí no hacer teatro para poder descansar en el verano. Con Cande nos llevamos bárbaro y ya viajamos juntas, por eso organizamos esta escapada a Punta", dijo Vélez.



Las jóvenes llegaron a Uruguay a fines de diciembre junto a dos amigas. Hospedadas en "Enjoy Punta del Este" disfrutaron de las amenities del hotel y de la "Ovo Beach", ubicada frente al resort.



Divertidas y muy compinches, participaron de los dos grandes eventos del comienzo de la temporada. El miércoles 28 de diciembre asistieron al cóctel de apertura de "Ovo Season" y el viernes 30, bailaron desenfrenadamente en el "Ovo Nightclub" con un explosivo set del DJ Meme Bouquet.



En la playa, Cande atrajo todas las miradas con su sensual bikini animal print que destacaba sus nuevas curvas. Barbie no se quedó atrás y dejó ver su trabajada figura con un traje de baño celeste cielo que despertó los elogios de los veraneantes. Ambas se mostraron de buen humor y saludaron a los fans que se acercaban en busca de una selfie o un autógrafo.



Mientras continúan los rumores que la vinculan con el reggeatonero Jhonatan Muller (26), más conocido como "El Villano"; Vélez evitó hablar del tema y, sin confirmar si está en pareja, sonrió y dijo: "Estoy muy bien. Hoy me encuentro abierta a pasarla bien. Tengo muchas ganas de ser feliz".



Con muchos proyectos para este año, Cande y Barbie aprovecharan de las playas esteñas hasta el 5 de enero, para luego retomar su agenda laboral en la Argentina, con desfiles y eventos.



Juntas recibieron el año y alzaron sus copas para celebrar por este 2017, del que esperan no sólo éxitos en el plano laboral sino también un gran amor que las acompañe.