La hija de la actriz de "Star Wars" recordó a su madre y a su abuela

Receiving all of your prayers and kind words over the past week has given me strength during a time I thought strength could not exist. There are no words to express how much I will miss my Abadaba and my one and only Momby. Your love and support means the world to me. Una foto publicada por Billie Lourd (@praisethelourd) el 2 de Ene de 2017 a la(s) 10:09 PST

En apenas 24 horas, Billie Lourd, la actriz de Scream Queens, de apenas 24 años, sufrió dos duros golpes, la pérdida de su madre, Carrie Fisher , y a su abuela, Debbie Reynolds, pero se sintió muy acompañada a través de los cientos de mensajes que recibió de apoyo en las redes sociales.A través de su cuenta en Instagram, la joven compartió una tierna imagen de su niñez, acompañada por su mamá y su abuela, y agradeció a todos los que se tomaron un momento para enviarle ánimos. "Recibir todas las plegarias y las amables palabras me dio la fuerza en un momento en el que pensé que no las tendría. No hay palabras para expresar los mucho que extraño a mi 'Abadaba' y a mi única 'Momby'. El amor y apoyo de ustedes representa el mundo para mí", escribió.