Deslumbra con sus curvas y revela qué tan importante es el sexo en su vida

Conocida por su fugaz romance con Leo Fariña, también se la relacionó sentimentalmente con Federico Bal. En Instagram, deslumbra día a día con infartantes fotos que publica. Protagonista de varios escándalos mediáticos y dueña de una lengua filosa, Magalí Mora respondió un cuestionario picante en el sitio DiarioShow.-¿Lo primero que hacés apenas te levantás?-Agarro el celular y miro Instagram, Whatsapp, Twitter y Facebook jaja. Después me lavo los dientes.-¿Qué situación cotidiana te genera bronca?-Muchas cosas me generan bronca. El tráfico me fastidia. Y esperar también. Me pone de malhumor hacer filas para hacer un trámite, no tengo paciencia.-¿Virtudes y defectos que te reconozcas?-Me considero sociable, compañera, siempre dispuesta a ayudar. Además soy súper alegre. Defectos es que soy catrasca porque soy acelerada y a veces rompo cosas jaja. Por otro lado soy calentona, soy polvorita. Se me prende la chispa y arranco enseguida.-¿Qué tan importante es el sexo con tu pareja?-El sexo es muy importante en la pareja. Si no estás cansando, mínimo uno por día.-¿Cómo te gusta los hombres?-Físicamente me gustan los morochos. Y la personalidad me atrapa. Me gusta sentirme protegida. Y ahora estoy con un hombre callado, súper tranquilo, reservado. Me vino bien porque me bajó 258 cambios porque soy pura revolución.-¿Tenés cirugías estéticas? ¿Estás en contra de las chicas que se exceden?-No estoy en contra de las cirugías siempre y cuando sean para mejor. Tengo hecha las lolas y una en la boca por un accidente que había tenido de chica. Y cuando se exceden queda mal porque se arruinan. El ejemplo es Charlotte, que no tengo nada en contra de ella. Tiene 23 y parece de 30. Se deformó la cara y el cuerpo. ¡Era hermosa y no tenía necesidad! Si fuese mi hija la ca . . . a trompadas.-¿Tu mayor habilidad como ama de casa?-Claramente mi gran habilidad como ama de casa es la cocina. La limpieza pasa a un segundo plano, pero lo hago porque no me queda otra, pero si me das a elegir amo cocinar. Lo hago con mucho amor.-¿Un papelón divertido que recuerdes?-Cuando tenía 16 años venía caminando por la calle, y un pibe andando en bicicleta me chifló. Yo me agrandé y a los pocos metros me tragué un poste de luz jaja. Tremendo, me salió un terrible chichón. Vergüenza total me dio.