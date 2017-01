Lourdes Sánchez mostró su lomazo dos meses después de ser madre

?? @cipitriaok ? Una foto publicada por Lourdes Sanchez (@lourdesanchezok) el 31 de Dic de 2016 a la(s) 9:15 PST

No son los dos meses que pasaron desde que Lourdes Sánchez (30) dio a luz Valentín los que explican su increíble figura actual, sino toda su vida previa como bailarina. Eso quedó claro el sábado en la víspera del Año Nuevo, cuando la conductora de El universo de Lourdes compartió una foto en Instagram con una bikini de tiro alto color negro.Diosa como siempre, la bailarina del staff de ShowMatch superó los 25.000 me gusta en la aplicación para celulares. No sólo eso. El look lo completó con un elegante sombrero panameño, unos lentes de sol, y una amplia sonrisa.La pose junto al árbol, que le brindó sombra y oxígeno en una jornada de calor agobiante, se tomó casi en el mismo lugar agreste en el que hace una semana apareció sentada junto a su pareja, Pablo "Chato" Prada (50), su bebé, Valentín, y la mascota. "Con nuestros bebés sos todo @elchatoprada te amo! Sos mi sostén en mis momentos más difíciles", expresó en aquella ocasión.Por otra parte, la imagen marcó el regreso de Lourdes Sánchez a los trajes de baño de dos piezas, ya que antes se había mostrado al borde de una piscina con una enteriza que también le estilizaba la figura.