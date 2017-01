Beatriz Salomón les ganó un juicio multimillonario a Rial, Ventura y otros

Beatriz Salomón ganó un juicio millonario contra el canal América, la productora Eyeworks Cuatro Cabezas y los periodistas Jorge Rial, Luis Ventura, Daniel Tognetti y Miram Lewin.

El proceso judicial comenzó en octubre del 2004, luego de la emisión de una cámara oculta en el programa Punto Doc, conducido por Tognetti, en la que se mostraba al cirujano Alberto Ferriols, por entonces su marido, teniendo relaciones sexuales con una travesti. Además, se acusaba al profesional de otorgar descuentos a sus clientes a cambio de sexo.

La exvedette culpa a ese informe por el fin de su matrimonio y su carrera, e inició un juicio que acaba de obtener sentencia favorable: los implicados deberán pagar entre todos la suma de 14 millones de pesos más intereses, lo que eleva el monto a 30 millones, según informó Ángel de Brito.



En diálogo con Clarín, Ana Rosenfeld, abogada de Salomón, señaló que es "un fallo único, que tiene que ver con los trabajos que Beatriz perdió por el escarnio público", y recordó que luego de la emisión de la cámara oculta "decayó su nombre y su imagen. No había necesidad de dañar a Beatriz y a sus hijas. Había una que no tenía la adopción plena, y podía haber corrido riesgo".

Rosenfeld, además, destacó que "todo pasó en la pantalla de América, en Punto Doc y en Intrusos en la noche", y agregó que su representada pasó "diez años de sufrimiento, de no tener un mango".



Antes de que saliera al aire el informe, recordemos, la ex vedette fue invitada al programa "Intrusos en la noche". "Me dijeron que iban a poner un informe sobre nosotros, pero nada más. Rial me llevó para humillarme al aire. Al día siguiente, felicitó a su producción por el pico de rating. Fue tremendo", sentenció Salomón hace algunos años, en una entrevista.

La actriz, que volvió a escena gracias a José María Muscari y sus "Extinguidas" y está haciendo temporada en Mar del Plata, expresó en Twitter que "al fin se hizo justicia", y agradeció a su abogada por su "perseverancia".