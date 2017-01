Pamela Anderson, ex rubia de Baywatch critica los circos con animales

Pamela Anderson, la atractiva ex guardavidas de "Baywatch", de 49 años, es una ferviente activista que lucha por los derechos de los animales.PETA, la organización sin fines de lucro comprometida en defender a los animales, la nombró Persona del año 2016, un reconocimiento que en años precedentes tuvieron el cantante británico Morrissey y el papa Francisco.Pamela consiguió el galardón tras un año transcurrido promoviendo amor y respeto hacia los animales en todo el mundo.La protagonista de "Baywatch" ha logrado de manera magistral orientar el interés de los medios de comunicación hacia temas como el de los derechos de los animales: de una mujer imagen que promueve la dieta vegana, destaca PETA, pasó a ser acusadora de los circos que utilizan animales.La voluminosa Pamela, critica por ejemplo, el cruel método de producción del 'foie gras' (alimento en base a hígado de pato o ganso)."Pamela ayudó a abrir los ojos, el corazón y las mentes en la defensa de los seres vivos no humanos", expresó la directora general de PETA, Ingrid Newkirk."Los animales que tienen una desesperada necesidad de ayuda encuentran en Pamela a una gran y bella amiga", dijo Newkirk: "Estamos agradecidos, añadió, de que ella aproveche cada ocasión para explicar que los animales no son nuestros para comer, llevar puestos, utilizar en la experimentación, aprovecharlos para el entretenimiento, o para abusar de ellos de cualquier forma".Pocas semanas atrás, Pamela entregó una petición firmada por 180.000 personas a las autoridades de Mauricio, solicitándole poner en práctica un programa de esterilización y castración para afrontar el problema de los perros vagabundos.Y en octubre exhortó a la primera ministra británica, Theresa May, a presentar una ley que prohíba los circos con animales salvajes: "el Brexit es un proceso complicado, pero decir adiós a los animales circenses es algo muy simple".Pamela no es ciertamente la única celebridad en este tema: entre las primeras estrellas en este frente figura Brigitte Bardot, rubia como ella, bella y defensora de los derechos de los animales. Fuente: (Ansa).-