Las fotos de la secretaria hot de José Ottavis

Foto 1/3 Crédito: Paparazzi Foto 2/3 Crédito: Paparazzi Foto 3/3 Crédito: Paparazzi

Joven, bella y con ganas de triunfar, Bianca Iovenitti (21) recorre camino en el mundo del teatro mientras trabaja como secretaria de José Ottavis.



"Bailo desde que tengo tres años. Tomé clases de clásico, folclore y contemporáneo. Y cuando terminé el secundario, con la mayoría de edad, empecé a hacer castings para trabajar en distintas revistas. Estuve con la Tota Santillán, Nito Artaza, Miguel Angel Cherutti y Cecilia Milone, también con el circo Servian de Flavio Mendoza, hasta que llegó esta última propuesta en Plumas en la noche -con Moria Casán a la cabeza-, donde bailaba y me lucía como vedette. Quiero llegar lejos bailando. Lo de vedette viene como añadidura. Al principio, me costó adaptarme al ambiente. Pero esto es lo que me gusta. Lo que sí reclamaría, como la mayoría de los bailarines, es que haya más trabajo. Mis papás siempre me apoyaron en todo, no me puedo quejar. Tengo cuatro hermanos varones, soy la única mujer, y ellos también me acompañaron. Les costó un poco cuando me fui de Mar del Plata. Somos muy familieros. En general, vamos juntos para todos lados y me costó despegarme de eso, de los asados de los domingos. Extrañar se extraña. De hecho, la mayoría de los fines de semana me voy para allá", confió la rubia, oriunda de La Feliz.



-¿Tus cuatro hermanos varones son celosos de tu exposición?

-Son un poco celosos pero en todo lo que es teatro y arte en general lo entienden y son recontra cholulos. Me dicen que me quieren ver en Intrusos. Que les presente a las chicas que suelen bailar conmigo en los espectáculos. Hice reuniones con mis compañeras, son súper ubicados pero no faltan los comentarios en donde me piden el tel de las chicas. Pero son tan hermosos y buenos mis hermanos que me da placer presentarlos a mis compañeras.



-¿Ellos te dejaron tener novio?

-Sí, fue difícil pero sí me han dejado. Tenía que pasar uno por uno. Todos piensan distinto, así que imaginate cómo es. Dos por tres le hacían preguntas complicadas, para ver qué decía delante de mí. Lo bueno de eso es que me ayudaron muchísimo porque siempre tenían razón en todo lo que decían.



-¿El lomazo es sólo producto del baile?

-Un poco sí, y otro poco hay que ayudar con la alimentación y con el gimnasio. De chica no sabía lo que era pisar un gimnasio, pero al terminar el secundario entendí que me iba a sumar. Me fui adaptando de a poquito, ayuda mucho. Pero el baile es lo que me mantiene en forma.



-¿Cirugías te hiciste?

-Me hice las lolas, pero me puse para tener un talle 90. Era algo que quería de chica. Y para lo que era la revista siempre tenía, no sé si un complejo, pero me molestaba que la ropa me quedase un poco grande y siempre tener que hacerle un truco para que me quedase bien.



-¿Cómo es tu vida en Capital?

-Estoy viviendo en un departamento con mi prima, que se vino hace un tiempo de Mar del Plata, y ya estaba instalada.



-¿Conociste algún porteño?

-No, todavía estoy un poco afuera de todo eso. Tengo ganas de estar sola y encontrarme, porque no hace mucho que me separé. Estoy enfocada en el trabajo y en mí. Quiero llegar a ser conocida. Me gustaría ir al Bailando o a algún lado que me dé más salida laboral. O, si no, conseguir un buen trabajo con el que pueda mantenerme y estar bien.



-¿Hoy tenés un trabajo paralelo?

-En estos momentos estoy trabajando de secretaria del diputado Ottavis (José). Él trabajaba en la obra conmigo. Supo que me quería quedar en Capital, y me dijo si me quería sumar a su grupo. Desde noviembre le organizo las reuniones, soy como su coordinadora.



-¿Qué te dice de Vicky Xipolitakis, su ex novia?

-Sí, siempre hablamos de eso pero mucho no le gusta contar. Siempre habla bien de Vicky.



-¿A vos te quiso conquistar?

-No, no. Es como uno de mis hermanos. Habló con mi mamá y le dijo que me iba a cuidar. Al principio, cuando mis padres se enteraron, les costó un poco aceptarlo? Pero porque no sabían cuál era la verdad, ni qué iba a hacer yo. Pero después lo conocieron y están muy tranquilos, súper agradecidos por haberme dado trabajo.



-Si Ottavis te pidiese una oportunidad amorosa, ¿se la darías?

-No, la verdad que no, estamos en otra sintonía. Es un buen jefe.



-¿Te animarías a hacer una carrera política con él?



-No sé en qué sentido. . . Siempre que necesita algo, estoy. . . y lo sigo. Más que eso no puedo hacer. A veces lo acompaño a eventos o a programas de tele.