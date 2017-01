El papelón de Mariah Carey en las celebraciones por Año Nuevo

Tenía todo para lucirse: Times Square, la caída de la famosa bola y millones de personas esperando un nuevo año junto a ella. Sin embargo, Mariah Carey no supo lidiar bien con la presión y brindó un show pésimo como previa a la llegada del 2017. La cantante no solo se olvidó la letra de su propia canción ("Emotions") sino que también se perdió en un fragmento de "We Belong Together", para luego dejar en evidencia que estaba haciendo playback.

Shit happens ? Have a happy and healthy new year everybody!? Here's to making more headlines in 2017 ? pic.twitter.com/0Td8se57jr — Mariah Carey (@MariahCarey) 1 de enero de 2017

El papelón de Carey no tardó en ser objeto de burla en las redes, donde se bromeó acerca de cómo su espectáculo fue la primera víctima del 2017. Lo cierto es que para una artista de su talla, la inexperiencia para dominar el escenario y para mantenerse concentrada al cantar y bailar fue una sorpresa absoluta. "No se pone mejor esto" dijo la cantante antes de concluir intempestivamente con su show, una de las tantas frases incoherentes que balbuceó durante su criticada performance.Al tratarse de un tópico ineludible, Carey no tuvo más opción que acudir a la red social del pajarito para reírse de sí misma. "Estas cosas pasan, les deseo un muy feliz y saludable año nuevo, brindo por protagonizar más titulares en el 2017" escribió Mariah sobre su olvidable paso por el emblemático Dick Clark's New Year Rockin' Eve.