La furia del ex de Ricky Fort por el hackeo de la cuenta de Twitter

Esta semana sorprendió el mensaje que compartieron en la cuenta de Ricardo Fort, que murió en 2013 por una severa hemorragia abdominal. Su anterior posteo había sido tres días antes de su deceso, el 22 de noviembre.



¿Quién pudo hackear la cuenta de "el comandante"? No lo sabemos, pero la persona que lo hizo se encargó de generar un revuelo bárbaro con su comentario: "PERDON LA AUSENCIA, NO LLEGA LA SEÑAL DE @MOVISTARARG POR ACA. QUE ABURRIDA ESTA LA TV SIN MI! LES DIJE QUE EL TREN FORT PASA UNA SOLA VEZ".



Tuvo más de 60 mil compartidos y fue retwitteado por 46 mil usuarios. Pero su ex, Gustavo Martínez, se mostró bastante indignado por la situación:



"Si tengo que interpretar ese tuit, la verdad que tengo que decir que quién lo escribió es una mala persona, una muy mala persona. Da a entender que si está ausente o la señal no le llega es porque está muerto o enterrado. Al principio no caí, pero después me da un montón de lecturas y todas llegan al mismo lugar, al mismo punto. Ahora sí entiendo que fue malicioso y de mal gusto, pero malísimo gusto. Meterse con Ricardo es meterse conmigo, meterse con sus hijos, con los que lo quieren . Pero lo más bajo es meterse con una persona que realmente no puede defenderse. Es horrible, es espantoso. Si lo que pienso yo coincide con lo que piensa el resto creo que no me estoy equivocando. Todavía no se sabe quién fue y capaz nunca se descubra. Sin embargo, hay alguien que quiere mantener vigente a Ricky usando sus redes sociales", indicó en diálogo con Clarín.



Gustavo Martínez es el padrino de Martita y Felipe, los hijos de gran amor. Ambos niños están bajo su custodia y crecen con mucho amor y cariño. Nada les falta. No hay dudas de que el empresario chocolatero eligió muy bien a la persona para cuidar a sus mellizos.