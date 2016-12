Un uruguayo ex Boca que se prueba como modelo en campaña publicitaria

Dice que modelar no es lo suyo. Las sesiones de fotos le incomodan pero de a poco se acostumbra. Álvaro "Tata" González esquiva la palabra metrosexual y da a entender que no lo es. En el vestuario del Lazio (Italia), su actual equipo, "parecen modelos" pero él jamás demora en salir. Lleva una década como jugador de la Selección de Uruguay y la Celeste es la mejor casaca que se puso. Es un referente a pesar de no haber estado en Sudáfrica 2010. Vivió ese Mundial como un hincha más y festejó los triunfos en 18 de Julio.Como futbolista querés jugar a la pelota pero no podés esquivar la cámara, ¿te costó acostumbrarte a la exposición?Sí, porque Uruguay es un país muy futbolero, te reconocen y hay que cuidarse. Uno pasa a ser una figura pública y no es fácil porque la gente a veces habla por demás y estás siempre expuesto. Pero también es lindo cuando los comentarios son positivos. Hay que aceptarlo, convivir con eso y que no te afecten ni las críticas ni los halagos, porque tampoco cuando las cosas van bien hay que subirse demasiado.Podría decirse que los futbolistas son las máximas estrellas que existen en Uruguay, ¿lo sentís así?Se mueve tanta pasión en torno al fútbol que el jugador es muy reconocido, pero así como se nos admira y esta profesión es el sueño de casi todos los niños, también se nos critica mucho. Igual, es un privilegio para los que hemos podido llegar a trabajar de esto.La campaña para Nissan no es tu primera aparición como modelo. Participaste en un par de calendarios que hicieron con los jugadores de la Selección, ¿cómo te sentís posando y en este rol?No es lo mío. Siempre un poquito de incomodidad me genera. Ya he hecho alguna otra sesión de fotos con una marca de ropa y de a poco me voy acostumbrando pero no deja de ser un ambiente distinto. No me siento cómodo como en una cancha de fútbol.¿Te sorprende cuando las marcas te convocan para ser su imagen?No, hoy por hoy en el fútbol es cada vez más común. En las ligas europeas es muy normal, pero veo que aquí se está utilizando cada vez más. Y estoy dispuesto a hacerlo cuando me llaman.Tu profesión exige que vivas de tu físico, ¿sos muy estricto?, ¿te cuidás mucho?Me cuido, trato de mantener una línea pero no me privo de nada. Como normal y siempre hay tiempo para un desliz y pasar por algún lugar de comida chatarra. Intento llevar un orden y controlar que el peso esté bien pero tampoco dejo que se vuelva un sacrificio.¿Cuidás tu imagen? ¿Le prestás atención a la ropa, por ejemplo?Me cuido igual que cualquier persona. Trato de estar bien presentable, pero tampoco es algo que me obsesiona. No soy de los jugadores que más demora en salir de los vestuarios. Soy más casual y me gusta estar cómodo.

Hace varios años que vivís en Italia y en ese país la moda marca tendencia, ¿estás atento a las novedades?Miro. Hay cosas que me gustan y cuando me las pongo no me hallo y sin embargo veo que a los italianos les queda bien, pero eso tiene más que ver con lo que estás acostumbrado a vestir desde chico. Italia marca mucha tendencia en la moda y he mejorado después de vivir allá. Pero como te digo, en el vestuario del equipo donde juego (Lazio) entran y salen varios que parecen modelos y yo soy más casual.¿Tenés un estilo clásico o te animás a usar ropa original?Soy más bien clásico. Fuente: (El País).-