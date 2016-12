"Hay que romper los prejuicios de que una chica linda no puede ser inteligente"

Foto 1/10 Crédito: Ciudad.com Foto 2/10 Crédito: Ciudad.com Foto 3/10 Crédito: Ciudad.com Foto 4/10 Crédito: Ciudad.com Foto 5/10 Crédito: Ciudad.com Foto 6/10 Crédito: Ciudad.com Foto 7/10 Crédito: Ciudad.com Foto 8/10 Crédito: Ciudad.com Foto 9/10 Crédito: Ciudad.com Foto 10/10 Crédito: Ciudad.com

Eximia bailarina, la tandilense se hizo conocida por el romance que le atribuyeron con el famoso que le tocó acompañar en Bailando 2015, el boxeador Sergio "Maravilla" Martínez. Al poco tiempo, fue partenaire de Alexander Caniggia y formalizó su noviazgo con el mellizo, y en el 2014 Nicolás Magaldi intentó seducirla cuando apenas se enteró que sería su pareja del Bailando. Ya en 2015, Sofía hizo una dupla sensacional con Alberto Samid en la pista de ShowMatch.



Sin embargo, Macaggi encontró el amor muy lejos de Ideas del Sur. Desde hace tres años, la diosa vive un romance con el abogado Marcelo Trimarchi (41) y hay planes de convivencia. En una nota exclusiva con Ciudad.com, la flamante panelista de Infama no sólo lució su belleza en clave veraniega, sino que habló de todo: "Este año terminé el primer año de la carrera de periodismo en TEA, quiero ser conductora y me parece que la mejor opción es estudiar y formarse. Así como lo hice con la danza, lo quiero hacer con el periodismo".



-Cursás con muchos compañeros recién salidos de la secundaria, ¿cómo tomás la mirada de los que te ven como una diosa famosa, además de la diferencia de edad?

-Y, al principio me costó un poco, pero me lo tomé muy natural, soy una alumna más. Siempre pienso que soy una persona más, en la vida en general. Trato de ir vestida normal, no muy llamativa. Mis compañeros son lo más, me llevo re bien con ellos, y no me molestan en absoluto. Lo que sí, hay una materia que se llama IPI, en la que participamos de una conferencia de prensa con una personalidad en un auditorio y todos los chicos de primer año hacemos preguntas, y siempre me siento en la primera fila. Ahí sí siento la mirada de los chicos y es un poco raro, pero nada del otro mundo.



-¿Te juntás a hacer los trabajos?

-Sí, obvio. Es muy demandante. Una vez fue muy gracioso porque después de la facu tenía que hacer una producción, entonces fui medio maquillada y producida. Justo ese día nos mandaron a la calle a cubrir una marcha. ¡Y yo no sabía qué hacer, ja, ja! Me sentía re íncómoda, pero después se me pasó. El primer año es de escritura y me costó bastante porque no estaba acostumbrada a escribir, pero terminé con todas las materias aprobadas. Aprendí muchísmo, ahora todas las mañanas desayuno con mate y leyendo los diarios en papel, porque las noticias se presentan de forma diferente que en los sitios de Internet de los propios diarios.



-¿Vas a seguir con tus trabajos como modelo y producciones de fotos a pesar de apuntar al periodismo?

-Obvio, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Hay que romper los prejuicios de que una chica linda no puede ser inteligente, o decir algo importante. Yo me voy súper preparada a Infama, con mi libretita de anotaciones. Cuando se trata de cuestiones judiciales, Marcelo me ayuda mucho y me explica para que yo a su vez lo pueda contar de una forma simple y clara en cámara.



-Decís que querés ser conductora, ¿a quién admirás de la televisión actual?

-Yo creo que, sin ser periodista, Mariana Fabbiani hace un laburo excepcional. Toca todos los temas con mucho tacto.



-Llevan tres años juntos con Marcelo, ¿para cuándo la convivencia?

-Y, estamos viendo el tema, buscando una casa para los dos. Tenemos ganas, aunque pasamos mucho tiempo juntos, sea en su casa o en la mía. Ahora estoy enfocada en el trabajo, que gracias a Dios tengo mucho. Me llaman para muchas campañas y desfiles los fines de semana, y además también estoy en Más Tarde Imposible, con Pablo Muney y Walter "el Chino" D'Angelo, de lunes a viernes de 1 a 3 de la madrugada por C5N. Así que no voy a hacer temporada teatral, me quedo todo el verano haciendo tele en Buenos Aires.



-A este ritmo, ¿está en tus planes casarte y tenér hijos?

-Sí, obvio, es algo que siempre hablamos, pero para más adelante. Marcelo no tiene hijos y nos gustaría ser padres en algún momento, pero por ahora no.



-¿Cómo hacés para mantener ese lomazo?

-La verdad es que salgo mucho a correr o a caminar. No me gusta encerrarme en un gimnasio. Igual, como desde muy chica hice danza, el cuerpo tiene memoria y con un poco de ejercicio estoy en forma. Lo que no hago es gimnasia localizada, porque por ese mismo motivo, con muy poquito se me desarrollaría muchísimo la musculatura. Juro que no hago ni abdominales ni sentadillas.



-¿Tenés alguna dieta en particular?

-Toda la vida me preocupé por comer sano. Ahora, de lunes a viernes me mandan cinco viandas vegetarianas por día y me salvan. Pero por mis horarios, ni siquiera puedo tener una rutina establecida para comer. Y si bien no es que me mato comiendo, me doy mis gustos. Lo que no como son carnes rojas ni pollo, porque no me gustan y porque tampoco me parecen sanas.