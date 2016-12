Cortó con su novio y se muestra híper sensual en la playa

Otro día maravilloso en esta ciudad que es inevitable enamorarte ??? como de las bikinis @nashbuenosaires #praia #riodejaneiro #trip #model Una foto publicada por celinarucci (@celinarucciok) el 26 de Dic de 2016 a la(s) 2:14 PST

I love Río de Janeiro ? @nashbuenosaires ? Una foto publicada por celinarucci (@celinarucciok) el 25 de Dic de 2016 a la(s) 6:22 PST

El mar si que sabe como elevar el ánimo ?? #feliznavidad ?? #bikini + #gorra @nashbuenosaires ? Una foto publicada por celinarucci (@celinarucciok) el 25 de Dic de 2016 a la(s) 11:22 PST

Así con esta paz, arrancó la temporada de vacaciones ?????? gracias @nashbuenosaires ? y @drdiegobujanda Una foto publicada por celinarucci (@celinarucciok) el 20 de Dic de 2016 a la(s) 3:12 PST

El universo conspira a mi favor ? Una foto publicada por celinarucci (@celinarucciok) el 6 de Dic de 2016 a la(s) 7:30 PST

Feliz noche buena ?? Gracias @raniabasicos por el vestido ? para celebrar frente al mar! Una foto publicada por celinarucci (@celinarucciok) el 24 de Dic de 2016 a la(s) 2:45 PST

Solo pienso en mirar el mar y perderme en su inmensidad. #tbt #2011 #campaña #bikini #model #fashion #sunset #beach #ineedu ? Una foto publicada por celinarucci (@celinarucciok) el 15 de Dic de 2016 a la(s) 3:25 PST

A veces, las segundas vueltas ofician de resurgimiento. Y en otras ocasiones no dan resultado. De cualquier forma, tal vez el intento es válido. Con esa premisa fue que Celina Rucci (39) apostó a salvar su pareja, con quien atravesó una profunda crisis en los primeros meses del año. La conductora de La noche, en las madrugadas del domingo, por C5N, y Nazareno Alba, en la primera mitad del año superaron las diferencias que habían complicado su vínculo.Incluso supo declarar que "¡son tantas las cosas que hay que conjugar para que uno pueda vivir medianamente en paz! Pero soy fácil para la convivencia, porque en determinado momento de mi vida decidí apostar a la simpleza. Aunque cueste creerlo, a veces estamos viendo cómo hacemos para llegar a fin de mes. Y ya no hablo de comprar una casa en un country, sino de comprar un teléfono".Sin embargo, la nueva convivencia no llegó a buen puerto y, a cuatro años y medio de noviazgo, la relación entre la actriz y el director llegó a su fin. Hace algunas semanas, la actriz volvió a integrar el mundo de las solteras, publicó PaparazziCon la intención de pasar Navidad con su padre, Rucci partió de vacaciones hacia uno de los destinos más bellos del continente americano: Río de Janeiro.La modelo fue a la "Ciudad Maravillosa" a pasar las Fiestas, tanto de Navidad como el recibimiento de 2017.Desde allí, publicó imágenes muy hot en su cuenta de Instagram donde muestra sus atributos físicos en las playas brasileras.