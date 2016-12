Lamentó la suspensión del concurso Cola Reef: "A mí me sirvió para mostrarme"

Después de varios años de competencia, el concurso Cola Reef no se realizará más en Mar del Plata y se generó una gran polémica.Floppy Tesouro, que ganó el premio años atrás y lo utilizó como trampolín para crecer en el ambiente, charló con DiarioShow.com y dio su opinión."Si bien es un concurso donde se prioriza lo físico, a mí me sirvió porque me abrió muchas puertas. En ese entonces no era conocida y honestamente con el concurso se me abrió un panorama más allá del físico. Ese fue el primer paso para mostrarme, y luego crecer artísticamente para demostrar que no sólo soy una cola bonita", expresó Floppy.Por otro lado indicó: "Hace diez años que lo gané. No lo veo como un concurso en donde sólo hay que quedarse con el premio de la cola más linda, hay que saberlo aprovechar para crecer. A mí no restó para nada. Es una lástima que se haya suspendido porque cada uno lo puedo aprovechar de diferente manera".