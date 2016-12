En la cama se "preguntaba lo que había dado y lo que me habían dejado"

Me preguntaba lo que había dado y lo que me habían dejado... Una foto publicada por Ayelen Paleo (@ayepaleo) el 22 de Dic de 2016 a la(s) 8:01 PST

Conozco tus secretos como conozco tu cuerpo completo ?? Una foto publicada por Ayelen Paleo (@ayepaleo) el 21 de Dic de 2016 a la(s) 5:31 PST

#secret Una foto publicada por Ayelen Paleo (@ayepaleo) el 27 de Dic de 2016 a la(s) 3:29 PST

Una foto publicada por Ayelen Paleo (@ayepaleo) el 27 de Dic de 2016 a la(s) 6:09 PST

A lavarse ya ? #red Una foto publicada por Ayelen Paleo (@ayepaleo) el 28 de Dic de 2016 a la(s) 9:44 PST

Siestas de verano como hace mucho .. #enjoying Una foto publicada por Ayelen Paleo (@ayepaleo) el 28 de Dic de 2016 a la(s) 2:24 PST

Más allá de los numerosos escándalos mediáticos que protagonizó, aseguran que Ayelén Paleo tiene talento y un lomazo soñado. Como si tener sus curvas no fuese suficiente, sabe cómo sacarles jugo, dice Paparazzi.La bailarina entrena muchísimo, esa figura no la consiguió gracias a la buena genética.Con la excusa de mostrar su nueva tanga, se sacó selfies calientes en su cama y no dudó en compartirlas a través de sus redes sociales. Y en una de ellas dejó una sugerente frase: "Me preguntaba lo que había dado y lo que me habían dejado".Mientras muchos la critican por mostrarse siempre con poca ropa, Ayelén sigue demostrando que es más segura de lo que muchos piensan. ¿Se quedaron con ganas de ver más? A continuación, sus fotos más calientes ¡De nada!