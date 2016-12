Humorista está de novio con una joven 25 años menor que él

???? Una foto publicada por F L O R G A L D O (@florgaldo) el 24 de Dic de 2016 a la(s) 3:27 PST

Lo único que necesito ? Una foto publicada por F L O R G A L D O (@florgaldo) el 13 de Dic de 2016 a la(s) 5:06 PST

Feliz ? Una foto publicada por F L O R G A L D O (@florgaldo) el 7 de Dic de 2016 a la(s) 4:22 PST

?? Una foto publicada por F L O R G A L D O (@florgaldo) el 23 de Nov de 2016 a la(s) 2:39 PST

Con 44 años, el histórico humorista de ShowMatch se confiesa con Ciudad.com y cuenta cómo se enamoró de Florencia Galdo, 25 años menor que él. ¡Mirá las fotos!Nadie que se cruce a Walter "Chino" D'Angelo por la calle acertaría al primer intento que tiene 44 años, porque el histórico humorista de ShowMatch se mantiene joven y muy en forma. Aunque el motivo principal podría ser el que él mismo le admitió a Ciudad.com: "El hombre tiene la edad de la mujer de la que se enamora". En este caso, serían los 19 años que tiene Florencia Galdo, la bellísima tenista y promotora marplatense que lo encandiló hace un año, cuando el Chino conducía un evento en el Espacio Clarín de Mar del Plata.Tenista de profesional de River, ubicada en el puesto 22 del ránking de la Asociación Argentina de Tenis, la comparación de la joven con Victoria Vannucci se hizo inevitable, y el actor sanjó la cuestión: "Flor es más linda que Victoria".-¿Debe ser complicado seguirle el ritmo a una deportista 25 años menor?-Sí. Pero en realidad es ella la que me sigue el ritmo a mí. Pasa que yo también soy deportista, hice tenis de joven. Ella es muy madura para la edad que tiene, tiene la conducta necesaria para el deporte, en el que no se puede desviar.-¿Ya conviven?-Ella vive en el Cenard, gracias al Colorado Javier Mac Allister, el secretario de Deportes de la Nación. Ella está allá de lunes a jueves, y los fines de semana viene a mi casa. Capaz que si en la semana juega algún torneo y puede, viene a mi casa también. Yo también la voy a ver, sino.-¿Sos celoso?-Bastante. No es una locura, pero no debería ser celoso.-Las relaciones con muchos años de diferencia son cada vez más comunes, ¿pero no dudaste antes de encararte a una chica tan joven, más allá de los 25 años de diferencia?-Es que ella me encaró a mí, su mamá me la presentó. Yo que sé, me siento un pibe, ja, ja. El hombre tiene la edad de la mujer que se enamora. Igual, hoy las cosas son diferentes, la edad no es tan importante, las mujeres son muy maduras. Tenemos cosas en común que quizá no podría congeniar con una mujer de mi edad. Por suerte me llevo muy bien con su madre y con sus hermanos mayores, Emiliano (39) y Natalia (36).-¿Cómo se dio la situación de encare de ella?-Y, así como me lo preguntan, a mí también me dio un poco de miedo. Antes de avanzar, me pregunté qué edad tenía, y pensé 'yo soy muy grande, no puedo estar con una chica de 20 años'. Pero después uno se da cuenta que la edad es lo de menos. La cosa es que como amo el tenis y quería jugar el verano pasado, Cristian de Polacrín me la presentó como una gran tenista para jugar. Yo quería jugar al tenis y no la miré con otros ojos más que como tenista.-¿Ya hablaron de casarse o tener hijos?-Por ahora no. Ella no tiene interés de ser madre todavía, por su carrera profesional. Seguro quiera ser mamá después de los 30. Yo no me casé nunca ni me quiero casar tampoco. Ella me dijo que quería casarse antes de ser madre, pero no lo tiene como un mandato. Lo que quiere es poder ser una tenista de nivel que represente a la Argentina en el mundo. Después de la pretemporada se va a ir a Tunez para sumar puntos WTA, para arrancar con eso.-¿Cómo se lleva con tu hija de 7 años?-De maravilla, es increíble. Flor conoce a mi familia y yo conozco a la suya. Es una relación en serio, todo va muy bien por ahora. Pero las relaciones pueden durar para siempre o muy poco. Uno nunca sabe. Por ahora estamos muy bien.