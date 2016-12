Gianinna Maradona y Karina La Princesita se cruzaron en las redes

Ardieron las redes con la fuerte discusión entre Gianinna Maradona y Karina "La Princesita". Si creés que fue por Sergio "El Kun" Agüero te equivocás. El escándalo se desató por un rumor que le llegó a la hija del Diez sobre su nene.Una usuaria de Twitter le contó a Gianinna algo que tiene que ver con su hijo, Benjamín Agüero. Al parecer, Sol, la hija de la cantante y El Polaco, le habría dicho "maricón", al menos eso es lo que dejaron entrever en los comentarios.La empresaria textil quiso saber más sobre el tema e indagó a la joven. Inmediatamente, Karina saltó en su cuenta y le pidió que no se meta con su hija, que los problemas de grandes "se resuelven entre grandes". Además, la trató de quilombera y le manifestó que la charla se podría haber dado en privado en vez de tener que recurrir a las redes.El momento en el que Gianinna se entera del "rumor".Karina no se achicó ante la ex de su novio y la apuró."No tengo nada que hablar con vos", le dice la morocha.Recordemos que las últimas semanas fueron bastante tormentosas para Maradona. Primero, por las declaraciones de la ex del Polaco, que aseguró que ellos vivían una relación clandestina. Y segundo, porque tomó la decisión de no mostrar más a su hijo en las redes sociales por los malos comentarios que recibía. Fuente: (TN).-