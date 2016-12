Se confirmó que Luli Salazar y Martín Redrado tienen un "contrato"

Hay necesidad cuando recien tuviste un hijo(q debe ser lo mas maravilloso del mundo)d salir hablar de otra pareja(sin saber nada).#resentida — luciana salazar (@lulipop07) 27 de diciembre de 2016

Amalia Granata hizo un móvil para LAM, el programa que conduce Ángel de Brito, y no se guardó nada. Al ser consultada por la crisis entre Luciana Salazar y Martín Redrado, respondió con su lengua filosa: "Ese noviazgo no da para más. Redrado siente culpa porque por ella, que busca ser mamá. Él no tiene ganas de formar una familia...", dijo según publicóLa modelo y cantante se enteró de sus dichos y disparó con munición pesada en su cuenta de Twitter: "¿Hay necesidad de cuando recién tuviste un hijo (que debe ser lo más maravilloso del mundo), de salir a hablar de otra pareja (sin saber nada)? Resentida".Pero ese fue sólo el comienzo... Yanina Latorre desató el escándalo cuando mencionó que entre la pareja hay un "contrato". ¿De qué se trata?Latorre vio el contrato que Ana Rosenfeld hizo, en el que Redrado se comprometía a entregarle una suma de dinero a cambio de su silencio"El motivo no lo sé, pero en la última conversación que tuve con Ana Rosenfeld, aunque ella niegue públicamente, me dijo que ellos tienen un documento, un contrato que lo van renovando? hay algo, que no sé qué es, que esta chica (Luciana) sabe y él le paga por su pseudosilencio"."Hace una semana, ella (Luciana) intentó dejar a Ana Rosenfeld, no se peleó, pero llamó a otro abogado mediático, Mauricio D'Alessandro. Le dijo que estaba muy mal con Martín, que se querían separar y le preguntó por este contrato, que de es lo que ella vive".El abogado Mauricio D'Alessandro, a quien Luli llamó para hablarle de "toda la verdad", contó lo poco que sabe:¿Cuándo se terminará el misterio? Fuente: (TN).-