Año fatal para el arte internacional: Los artistas que murieron en el 2016

Este año fue muy duro, especialmente, para el mundo de la música con los fallecimientos de David Bowie, Prince, Leonard Cohen y George Michael. Recordá qué otros artistas ya no están entre nosotros. In memoriam.1: Natalie Cole, 65 años.Cantante de jazz, soul y R&B estadounidense. Era hija del cantante de jazz Nat King Cole. Su carrera se puede dividir en dos etapas: una primera, en la que hizo R&B y urban, y una más cercana basada en el jazz. Natalie Cole logró vender más de 30 millones de álbumes a lo largo de su carrera. La cantante tuvo problemas de drogas y una hepatitis en el pasado. Se sometió a un trasplante de riñón en 2009. Su mayor éxito llegó con su álbum de 1991 "Unforgettable: With Love" (Inolvidable: con amor), un homenaje a su padre con versiones reelaboradas de algunas de sus canciones más conocidas. Nat "King" Cole falleció por un cáncer en 1965, cuando Natalie tenía 15 años.10: David Bowie, 69 años.Figura importante de la música popular durante más de cinco décadas, Bowie es considerado un innovador, en particular por sus trabajos de la década de 1970 y por su peculiar voz, además de la profundidad intelectual de su obra. Modeló su carrera en sucesivas reencarnaciones, a través de los personajes de Ziggy Stardust, Aladdin Sane o Thin White Duke. Pasó su vida experimentando numerosos géneros musicales, con frecuentes incursiones en el mundo del cine, el teatro, la moda o la pintura. Más de 140 millones de discos vendidos, la influencia ejercida en colegas de profesión como Lady Gaga, Placebo o Blur, o aún el millón de visitantes que logró su exposición itinerante, "David Bowie Is", lanzada en 2013, en Londres, avalan el alcance de su éxito. Durante 18 meses luchó contra un cáncer de páncreas.14: Alan Rickman, 69 años.El artista, conocido mundialmente por su rol como profesor Snape en la saga de Harry Potter, falleció de cáncer, rodeado de su familia y amigos, según un comunicado dado a conocer por sus cercanos. La versatilidad del actor se extendió desde su veta teatral como miembro de la Royal Shakespeare Company hasta su conocido rol como Hans Gruber, el villano de "Duro de matar", donde compartió set con Bruce Willis.18: Glenn Frey, 67 años.Músico estadounidense, solista, compositor y actor, uno de los miembros fundadores de la banda "The Eagles". Frey escribió, coescribió y/o cantó muchos de los éxitos de la banda, como "Take It Easy", "Peaceful Easy Feeling", "Already Gone", "Tequila Sunrise", "Lyin' Eyes", "New Kid In Town", "Heartache Tonight", "How Long" y "No More Claudy Days". Glenn Frey junto al baterista Don Henley, el guitarrista Bernie Leadon y el bajista Randy Meisner formó "The Eagles" a principios de los 70. Su disco "Hotel California" (1976) es uno de los más vendidos de la historia. "The Eagles" se separaron en 1980, pero se volvieron a reunir en 1994. Falleció por complicaciones de artritis reumatoide, colitis ulcerosa aguda y neumonía.5: Maurice White, 74 años.Cantante, compositor y productor musical estadounidense, conocido principalmente por ser fundador de la banda "Earth, Wind & Fire". White Fue candidato a 20 Grammys de los que ganó siete. Se le diagnosticó Parkinson a finales de los años ochenta, lo que le llevó a dejar de actuar en los conciertos de "Earth, Wind & Fire" en 1994. Aun así, White mantuvo el control ejecutivo de la banda, y permaneció activo en el negocio de la música. Falleció debido a las consecuencias de la enfermedad de Parkinson mientras dormía en su casa de Los Ángeles, Estados Unidos.4: Chus Lampreave, 85 años.Aunque nunca tuvo vocación de actriz, fue una de las más reconocidas y apreciadas del cine español, especialista en papeles de actriz secundaria. Participó en más de setenta películas. Los mayores éxitos le iban a llegar en la década de 1980 y de la mano del director Pedro Almodóvar.Fue la única actriz que trabajó con el manchego con regularidad a lo largo de toda su filmografía: "Entre tinieblas" (1983), "¿Qué he hecho yo para merecer esto?" (1984), "Matador" (1986), "Mujeres al borde de un ataque de nervios" (1988), "La flor de mi secreto" (1995), "Hable con ella" (2002), "Volver" (2006), "Los abrazos rotos" (2009).21: Prince, 57 años.Cantante, compositor, productor y multiinstrumentista estadounidense de R&B, pop, rock, soul, funk, dance, new wave, blues e incluso jazz. Durante la década de los años 80, fue uno de los artistas más importantes e innovadores. Se le considera el fundador del llamado "sonido Minneapolis" , sonido que comenzó a conformar en su tercer álbum, "Dirty Mind", y que se sustanció en 1981 en su álbum Controversy y en el álbum de debut de "The Time". Prince alcanzó la cima de su popularidad con el álbum "Purple Rain" (1984) y la película de idéntico título. Sólo en los Estados Unidos, vendió alrededor de 39,5 millones de álbumes5 y cerca de 100 millones en todo el mundo. El trabajo "Purple Rain" obtuvo el Óscar a la mejor banda sonora para el propio Prince, que también obtuvo un premio Grammy por el álbum. Su cadáver fue encontrado en su residencia, ubicada en una finca conocida como Paisley Park, en Minnesota.16: Ann Guilbert, 86 años.Dueña de una larga carrera como comediante, se hizo mundialmente famosa por su papel de "la abuela Yetta" en la serie "La Niñera". Fran Drescher, productora y protagonista de la exitosa sitcom, fue quien comunicó la triste noticia. Además, Ann participó en programas de TV como "The Dick Van Dyke Show", "The Andy Griffith Show", "The Alfred Hitchcock Hour", "Seinfeld" y "Modern Family", y actuó en películas como "Saber dar y "Discordias a la carta". Falleció en Los Ángeles, Estados Unidos, por un cáncer.17: Rubén Aguirre, 82 años.Conoció a Roberto Gómez Bolaños ("Chespirito") cuando era ejecutivo de Televisión Independiente de México. Allí entablaron una amistad que derivó en programas como "Los Supergenios de la Mesa Cuadrada" y "Chespirotadas" entre 1968 y 1971. No hay dudas que su papel más conocido fue el de "El Profesor Jirafales", teniendo un idilio con Doña Florinda (Florinda Meza) y educando a los niños de la vecindad de "El Chavo". Fuera de la órbita de Chespirito, a fines de los años 90, encarnó a Don Albertano Dueñas en la famosa telenovela "Soñadoras". También recorrió Latinoamérica con su espectáculo circense hasta que en 2013 anunció su retiro de los escenarios tras 46 años de carrera. Aguirre falleció en su casa de habitación en Puerto Vallarta, México, en compañía de su esposa e hijos. Luego de pasar por algunas dificultades de salud, una complicación de una neumonía ocasionó su muerte.28: Juan Gabriel, 66 años.Cantautor, actor, compositor e intérprete mexicano, conocido también con el apodo de "El divo de Juárez". Considerado una leyenda viviente y figura central de la música popular iberoamericana, desarrolló desde 1971 una carrera en la que un éxito siguió a otro. Juan Gabriel lideró las ventas con resonantes éxitos en México, en el sur de los Estados Unidos y en España. Paseó por todos los estilos, baladas, rancheras, música norteña, son mariachi y también cantó canciones pop, rumba flamenca, música disco y hasta country. Como compositor fue uno de los más prolíficos, con 1800 temas durante sus 45 años de carrera que lo sitúan en lo más alto del negocio de la música; vendió más de 150 millones de discos y más de 40 millones de placas en dúo con la cantante madrileña Rocío Dúrcal. Además, ganó más de 1500 discos de oro y platino. Falleció de un infarto.29: Gene Wilder, 83 años.Actor, director y guionista estadounidense conocido por haber aparecido en algunas de las más notables obras de Mel Brooks, especialmente en "Los productores" y "Young Frankenstein". Además de películas como "Willy Wonka & the Chocolate Factory", "El expreso de Chicago", "El Principito" o "Bonnie y Clyde". Una de sus interpretaciones más recordadas es la del doctor que se enamora de una oveja en "Todo lo que usted siempre quiso saber sobre el sexo pero nunca se atrevió a preguntar", de Woody Allen. Falleció de complicaciones por el Alzheimer que lo aquejaba.23: Pete Burns, 57 años.Cantante y compositor británico, principalmente conocido por su trabajo como líder de la banda "Dead or Alive". Logró fama internacional en 1985 con su éxito "You Spin Me Round (Like a Record)". Recordado por su look andrógino y la vertiginosa transformación que hizo de su cuerpo para resaltar sus rasgos femeninos. Falleció de un paro cardíaco.7: Leonard Cohen, 82 años.Poeta, novelista y cantautor canadiense. Como músico desarrolló una carrera con una continua exploración de temas como la religión, la política, el aislamiento, las relaciones personales y la sexualidad. Fue uno de los más influyentes representantes de la generación de músicos surgida entre los años sesenta y setenta. Autor de éxitos como "So Long, Marianne", "Suzanne", "Songs of Love and Hate" y "Hallelujah", entre muchos otros. "Mi padre murió en paz en su casa", aseguró su hijo Adam.25: George Michael, 53 años.El británico saltó a la fama por su participación en el grupo Wham! entre 1982 y 1986, aunque luego tuvo una destacada carrera solista. Michael, cuyo nombre real era Georgios Kyriacos Panayiotou, vendió más de 100 millones de discos en una trayectoria de casi cuatro décadas. En los últimos meses estaba trabajando en un nuevo álbum. El escándalo también marcó la agitada vida de la estrella pop británica. En 1998 fue detenido en 1998 en un baño público de Beverly Hills por un agente de la policía, acusado de "actos lascivos", después de que este tratara de mantener relaciones sexuales con él. Según relató Michael, simplemente jugaron a un juego que consistía en "yo te enseño el mío y tú me enseñas el tuyo". El escándalo supuso también la revelación de su secreta homosexualidad, mientras que fue condenado a 80 horas de servicios a la comunidad. En la primera de muchas sentencias que acumularía en 53 años de vida. Desde hace años el artista británico venía luchando contra sus problemas con las drogas y el alcohol, tanto que en 2010 entró en prisión por conducir bajo sus efectos y sufrir un grave accidente de coche cuando se estrelló contra un escaparate. La policía informó que no hubo causas extrañas en la muerte del músico.