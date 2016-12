Pancho Dotto contra Valeria Mazza y Alejandro Gravier por contratos

Pancho Dotto es dueño de una de las agencias de modelos más importantes de la Argentina. El empresario planea escribir un libro en el que contará su vida laboral y la relación que tuvo con las mujeres a las que representó.En una entrevista con "Informadísimos", aseguró que perdió mucho dinero a lo largo de su carrera: "Si hubiera tenido un resarcimiento económico desde Valeria (Mazza) hasta Liz Solari lo mínimo que tendría sería un helicóptero importante", señaló según publicóAl mismo tiempo, criticó con dureza a Alejandro Gravier: "Yo creo que el mentor de todo fue el marido (de Mazza), después es lo que se dice siempre, por algo están juntos", remarcó Dotto.Además, señaló que no fue el único que fue estafado por esta pareja. Asimismo, manifestó que no tiene relación con la pareja, y reveló que tienen "un gran tendal de gente que han dejado lastimada, y el primero fui yo"."Yo tengo todo documentado, les podría haber hecho juicio en su momento pero no quise, y ya prescribió todo. Que sean felices pero no conmigo. Que sean felices, pero yo no comparto nada más con ellos", completó.Por otro lado, Dotto se deshizo en elogios para Pampita: "Desde que la descubrí hasta el día que dejó de trabajar conmigo, fue un suceso y lo sigue siendo. Es como un volcán. Siempre está como explotando", resaltó.