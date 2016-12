Quiere Combate y se desnudó para una revista

Foto 1/4 Crédito: Revista Hombre Foto 2/4 Crédito: Revista Hombre Foto 3/4 Crédito: Revista Hombre Foto 4/4 Crédito: Revista Hombre

De regreso en Combate, Micaela Viciconte, la diosa que la rompe en las redes sociales, se ganó la tapa de Revista Hombre y despliega toda sensualidad. Como si fuera poco, habló sobre su salida del ciclo, sus fans y su relación con Pitu Blázquez.



-¡Qué revuelo se armó con tu salida de Combate! ¿Qué pasó?

-Hubo actitudes que no me gustaron. Siento que me tenía que abrir porque no me estaba haciendo bien. No quería que pase a mayores, que tenga que soportar que me falten el respeto y terminara todo mal. Me fui porque no me hacía bien, no me divertía.



-Pero hubo vuelta atrás

-Sí, por suerte se acomodaron las cosas y volví, por mi mi bien y para divertirme como antes. A "Combate" le debo mucho: me hizo quien soy dentro del medio y siempre le voy a estar agradecida. Desde que entré, aprendí y crecí mucho.



-¿Cómo estás laboralmente?

Estoy haciendo muchos videos de entrenamiento para chicas en las redes y tengo varias propuestas de trabajo, por suerte. Estoy muy bien, viendo la posibilidad de hacer teatro en Buenos Aires. No quiero adelantar mucho, porque necesito tiempo para decidir.



¿Imaginabas lo que fue pasando desde tu aparición en el programa?

-Cuando estaba en Mar del Plata era guardavida y trabajaba de repositora en un supermercado. Siempre me preguntaba '¿cómo será el mundo del espectáculo?' Empecé a hacer cursos de modelaje, maquillaje y a hacer algunas promociones, hasta que decidí venir a Buenos Aires para probar suerte. Rápidamente entré a Combate y cambió todo. Fue una explosión.



-¿Te costó mucho adaptarte?

-Sí, bastante. Me crié en el campo y venir acá fue muy difícil. Me costó todo. Cuando quedé en el casting, no tenía experiencia de nada en la televisión. Fui aprendiendo de a poco, pero lo mejor es ser una misma, decir lo que una piensa. Sé que me sigue un público de chicos muy jóvenes y sé que tengo una responsabilidad. Ellos ven en mí un ejemplo para muchas cosas y trato de bajar un buen mensaje.



-¿Disfrutás de hacer fotos?

-Me encanta. Sé que mi cuerpo es más de deportista que de alta costura, pero ya desfilé para Vero de la Canal y Claudio Cosano. Fue un sueño cumplido.



-Estás en pareja con Pitu Blázquez, a quien conociste en Combate ¿cómo hacías para tener una relación con quien trabajás?

-Nos llevamos bárbaro, pero es super difícil. Me enamoré de una persona que estaba en el mismo reality que yo, y no me importó exponerme. Pero a veces, pasa que estás unos días sin subir fotos juntos, y ya creen que estamos peleados. Todo el tiempo tenés que avisar que no es así. Pero igual me gusta, porque yo a mis fans les comunico todo.