A horas antes del debut, la bajaron de una obra teatral

Disfruten con los q aman ????? gracias @dra.rominaneira por cuidar mi cuerpo @depiwayargentina ?????? Una foto publicada por BelusitaOficial? (@beluetchart) el 24 de Dic de 2016 a la(s) 11:26 PST

@opticacentralstore ? Una foto publicada por BelusitaOficial? (@beluetchart) el 23 de Dic de 2016 a la(s) 11:46 PST

Una foto publicada por BelusitaOficial? (@beluetchart) el 21 de Dic de 2016 a la(s) 4:31 PST

La temporada arrancó con todo: escándalos, vestidos repetidos, marquesinas arrancadas, peleas entre elencos, y la primera baja, inclusive antes de debutar. La víctima fue Belén Etchart, la ex Gran Hermano, quien fue desafectada del elenco de Mi familia es así, en el teatro Del Sol en Carlos Paz.Inclusive la morocha fue preseleccionada como una de las dieciséis candidatas a quedarse con el Trono de La chica del verano, concurso que todos los veranos organiza el diario cordobés La Voz.Todavía sorprendida por lo que ocurrió, Belén contó que "Me llamaron el sábado pasado diciéndome si me gustaba la propuesta de estar en la obra y obviamente dije que sí. El lunes me convocaron a una audición, fui, me dijeron que estaba todo ok y estuve toda la tarde haciendo las fotos para la marquesina", relató a Primiciasya.Y agregó: "Ensayé miércoles, jueves y viernes. Me habían dado el libreto y todo. Al otro sábado me llama el productor de la obra y me dice: Belén la verdad lo lamento mucho pero no vas a estar. La verdad no sé qué pasó, no tengo idea, habrá sido un inconveniente interno de ellos", se resignó.Belén lo tomó con soda y festejó que celebraba Navidad en Buenos Aires con su familia.Sin trabajo a la vista, se disfrazó de Papa Noela, tal como ella misma definió."Está todo bien, todo pasa por algo, lo que sucede conviene. Estoy feliz porque voy a pasar las fiestas con mi familia y amigos. Tuve un año movidito en el que me recorrí toda Argentina. Sigo descansando hasta nuevo aviso. No sé qué pasó, me cayeron muy bien igual los chicos del elenco. Me quedé enamorada de Betiana Blum", dijo dando por terminado el tema, aunque sin aclarar el verdadero motivo por el que fue desafectada de la obra.