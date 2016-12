Flavio Mendoza: "Me siento un hombre preparado para ser padre"

En los últimos años Flavio Mendoza alcanzó el reconocimiento profesional por el que tanto se esforzó. Pero ahora busca tal vez el desafío más importante de su vida: convertirse en padre.



"Lo quiero tanto que no lo puedo evitar", manifestó el bailarín en una entrevista desde Carlos Paz, donde estrenará Mahatma, un show tecnológico sin precedentes en Córdoba.



"Me siento un hombre preparado para ser padre", señaló Mendoza. Pero reconoció: "Traer un hijo al mundo a este mundo no es fácil"



Hace años Flavio inició los trámites de adopción, pero ante innumerables trabas, bajó sus brazos y parecía que el deseo de desvanecía.



Sin embargo, ahora siente que es el momento y parece preparado para consumar su anhelo. "Yo quiero tener el brillo en los ojos que tiene todo padre", sentenció.

Fuente: Primicias Ya